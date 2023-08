Il ne sera bientôt plus possible de «bloquer» des utilisateurs sur X (Twitter), annonce Elon Musk

- Publicité-

Elon Musk, le propriétaire de X (Twitter), a annoncé vendredi sur son fil que la fonctionnalité qui permet de bloquer un compte sur la plateforme sera supprimée.

La transformation de Twitter devenu X s’accélère. Après le changement de nom, de logo, de modèle économique et la mise en place de nouvelles fonctionnalités, le réseau social s’apprêterait à retirer une fonction jugée essentielle dans la lutte contre le cyberharcèlement, celle de bloquer un utilisateur et de consulter ses messages. Pour Elon Musk, le maintien de cette fonctionnalité « n’a pas de sens ».

L’option de « ’bloquer ’ va être supprimée en tant que ’fonctionnalité’ sauf pour les messages privés » , a précisé le patron de Tesla. Toutefois, le milliardaire n’a pas annoncé de date sur la fin de cette fonctionnalité.

It makes no sense — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Pour rappel, les comptes bloqués ne peuvent plus suivre l’utilisateur ou voir ses messages et les tweets des comptes bloqués n’apparaissaient plus dans le fil de l’utilisateur. Cette fonctionnalité ’bloquer’ est présentée sur le centre d’assistance de la plateforme comme une « aide à maîtriser la façon dont vous interagissez avec les autres comptes sur Twitter ».