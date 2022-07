« Il ne peut pas démissionner au hasard », Robert Dossou à propos de la démission de Djogbénou

Dans un entretien accordé au quotidien Le Matinal, Me Robert Dossou a opiné sur la démission de Joseph Djogbénou de la Cour constitutionnelle. Pour lui, la démission de l’ancien ministre de la justice n’a pas été décidée sur un coup de tête.

Pour Me Robert Dossou, la démission de Joseph Djogbénou n’aura pas d’impact négatif dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il estime que c’est un départ bien préparé et bien pensé. « Sa démission doit relever d’un système bien pensé. Il ne peut pas démissionner au hasard. Tel que le système est, sa démission s’inscrit dans un registre bien voulu et bien prévu », a déclaré l’ancien bâtonnier.

L’homme de droit rappelle qu’il y a un mécanisme en place pour effectuer le remplacement de tout membre démissionnaire de la Cour. « Dans ce cas de figure, c’est l’organe ayant désigné le professeur Joseph Djogbénou qui devra pourvoir à son remplacement », a-t-il indiqué.

La démission de Joseph Djogbénou relève -t-il d’une stratégie politique ? Sur la question, Robert Dossou a été moins bavard. « Je vous ai dit que compte tenu du système en place, sa démission doit certainement s’inscrire dans une certaine logique. Soyez patient, vous verrez la logique. Moi, j’ai mon analyse mais je ne peux pas l’exprimer », a-t-il dit.