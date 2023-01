« Il ne me parle plus », David évoque une grosse crise avec son frère ainé Samuel Eto’o

Surnommé « ministre de la joie » sur la toile à cause de sa boule d’énergie, David Pierre Eto’o ne rate jamais l’occasion de faire parler de lui. Dans une récente sortie, le frère cadet de l’ancienne gloire du football africain est revenu sur une période très difficile avec l’actuel président de la Fecafoot.

David Eto’o s’est retrouvé sous le feu des projecteurs depuis l’accession de son frère ainé Samuel Eto’o à la présidence de la fédération Camerounaise de Football (Fécafoot). Depuis ce temps, David ne cesse de vendre les mérites de son grand-frère à travers des message sur les réseaux sociaux.

Mais contrairement à ceux que pensent certains internautes, les deux frères qui s’affichent souvent très complices ont eu des moment de brouilles par le passé. Interrogé sur la question lors de son entrevue avec un média camerounais, David n’a pas pu s’empêcher de raconter une situation qu’elle considère d’ailleurs comme la plus grande crise avec son frère ainé.

“J’ai signé à Majorque à 16 ans. Mon frère m’a ensuite fait signer à Barcelone, je gagnais 9000 euros net par mois. Et j’avais droit à sept ou huit billets d’avion en première classe. Je me suis acheté une voiture, sans permis. Je vais aux entraînements, mon frère il me voit et il dit non, mais toi tu as 16 ans, tu n’as pas de permis et tu as une voiture ? Ça c’était la plus grosse crise entre lui et moi. Il est resté sans me parler pendant à peu près un an », a raconté David Eto’o.