« Il ne connaissait pas sa maman », le manager de DJ Congélateur fait des révélations

« Confirmé Manadja » a fait de troublantes révélations sur son artiste DJ Congélateur dans une vidéo rendue publique sur les réseaux sociaux.

L’auteur du titre « y a cailloux dans mon zoreille’’, l’artiste Congélateur ne veut plus vouloir collaborer avec Manadja Confirmé. Il a crié son ras-le-bol ce vendredi dans l’émission Wam de Willy Dumbo.

« J’ai travaillé 2 ans, je n’ai rien vu, voilà pourquoi je suis parti. Il me frappe, il me maltraite et ne me donne pas à manger. Il est tout le temps en train de raconter qu’il m’a sorti de la boue… J’ai un téléphone sans puce, je n’arrive pas à communiquer avec ma famille », a dénoncé Koffi Kouakou Elias dit Dj Congélateur.

Mais de son côté, Manadja confirmé a fait de graves révélations sur la vie privée de l’artiste que ses nouveaux protecteurs ignorent certainement. « Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux le concernant vient de moi. C’est moi le cerveau de DJ Congélateur, il ne peut rien faire de lui-même, je le connais. On lui a fait dire des choses sur moi. En réalité, il ne parle pas comme ça. De lui seul, il ne peut pas dire qu’il ne veut plus travailler avec moi », a-t-il déclaré presqu’en pleurs.

Il soutient que DJ Congélateur qui était un enfant abandonné et qu’il a rencontré sa famille grâce ses efforts personnels. « Il ne connaissait pas sa maman, c’est grâce à moi qu’il l’a connue. Pendant les fêtes de fin d’année, j’ai donné 50000 FCFA à sa maman pour faire la fête. La maman de DJ Congélateur me l’a confié. Pourquoi des gens mettent des choses dans sa tête ? Est-ce parce que c’est cuit à manger maintenant ? », a confié Confirmé Manadja.

Mieux, il dément les accusations de malnutrition portées à son encontre. « Quand il dit qu’il ne mange pas bien, ce sont des montages. Regardez ses photos au départ et comparez-les à celles de maintenant. Est-ce que c’est la même chose ? Je dépense au moins 150 000 FCFA pour lui permettre de se vêtir convenablement. Je le mets en valeur, c’est d’ailleurs pourquoi certains me font des palabres. Personne ne peut le garder si ce n’est pas moi », a-t-il juré.

Toutefois, Manadja confirmé a reconnu les faits de violence physique. Selon Tiesco Le Sultan l’un des protecteurs de DJ Congélateur, une plainte a été déposée et le manager pourra répondre de ses actes au moment opportun.