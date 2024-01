« Il n’aura jamais un 3ème mandat déguisé au Bénin », Yayi Boni

- Publicité-

Les femmes militantes du parti Les Démocrates étaient lundi 1er Janvier au domicile du président de leur parti. Elles étaient parties nombreuses formuler à l’ancien président les voeux de nouvel an. Devant ces femmes militantes, Yayi Boni a donné l’assurance qu’il n’y aura pas un troisième mandat.

En recevant à son domicile les femmes militantes de sa formation politique, l’ancien président Boni Yayi a prié avec ses hôtes en vue d’exorciser en elles la peur afin de mieux faire face au défi qui les attendent.

« …Notre rédempteur reste toujours notre Forteresse, notre refuge notre soutien précieux, notre bouclier et Dieu nous délivrera de l’esprit de timidité et de peur pour afficher l’audace et la force et crier Abba Père pour une Paix Durable à notre Patrie commune« , a indiqué Boni Yayi avant de formuler ses voeux de bonne et heureuse année à ses visiteuses.

Dans son message, le président Boni Yayi a fait savoir que l’année 2023 qui s’achève aura été des plus éprouvantes pour le peuple béninois. Une année qui selon ses dires n’aura pas été de tout repos.

- Publicité-

L’ancien chef d’État a évoqué les catastrophes qui se sont succédées à un rythme parfois effrayant : incendies par ici, accidents mortels de masse par là.

« A cette situation déprimante, vient s’ajouter une gouvernance qui ne fait preuve ni de compassion ni d’empathie envers les populations déjà en proie à des difficultés quotidiennes de subsistance ; une gouvernance portée par la propension à des exclusions, des tripatouillages et des modifications opportunistes par la ruse et la rage de notre loi fondamentale et de nos lois mettant ainsi en cause notre Démocratie et notre vivre ensemble« , a affirmé Boni Yayi dans son message aux femmes

Il n’aura pas de 3ème mandat déguisé.

Pour le président du parti Les Démocrates, cette façon de gouverner le peuple béninois ne saurait se pérenniser.

- Publicité-

« C’est l’occasion pour moi de déclarer solennellement à la face du monde et de l’opinion Nationale, au nom de notre peuple et de notre Dieu, qu’il n’aura jamais ni un troisième mandat ni un troisième mandat déguisé au Bénin. La ruse et la rage ne réussiront pas. Il revient au peuple souverain d’exercer désormais ses prérogatives électorales pour la préservation de la paix au nom de notre Père céleste. », a martelé l’ancien chef d’État.

Pour Boni Yayi, le peuple béninois est un peuple de foi, d’espoir et d’espérance. »Nous devrons, tel l’aigle, déployer nos ailes et aller de l’avant en termes de paix, de développement, de dialogue, de concorde nationale ».

« …Dans cette perspective, l’année 2024 sera l’année de la restauration de chacun et de chacune de nous, de nos familles, de notre peuple et de la Nation béninoise« , a affirmé Boni Yayi avant d’avoir une pensée particulière à l’ancienne ministre Reckya Madougou, au professeur Joël Aïvo et les autres prisonniers d’opinion.

.