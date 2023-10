« Il n’a plus de personnalité », Emmanuelle Keita s’en prend à Fally Ipupa

- Publicité-

L’influenceuse ivoirenne Emmanuelle Kéita a attaqué le style vestimentaire de Fally Ipupa lors de son émission « Mood by EK » samedi dernier.

L’influenceuse Emmanuelle Keita a récemment exprimé son opinion sur le style vestimentaire de la star congolaise Fally Ipupa. Selon elle, Fally Ipupa a perdu sa personnalité en adoptant un look qui se limite à des vêtements de marque, plutôt que de développer son propre style.

Emmanuelle Keita se rappelle du temps où Fally Ipupa était unique et reconnaissable grâce à ses choix vestimentaires audacieux. Selon elle, il était très aimé pour son sens de la mode aiguisé et sa créativité. Cependant, elle estime que le chanteur ne fait plus aucun effort pour créer de nouveaux looks et tendances.

« Il faut qu’il crée des tendances en fait ! Fally, c’est l’un des artistes numéro un au Congo. Et le Congo-Kinshasa, côté mode et tendance en fait, ils ne se laissent pas faire. Et donc pour moi, Fally ne doit pas juste s’habiller cher et beau, mais créer des tendances. On a besoin de ça ! Il y en a qui créent des tendances aux États-Unis ! Kim Kardashian crée des tendances, Kanye West créé des tendances ! Fally est stylé, il est chic, il s’habille bien, on veut maintenant qu’il crée des tendances », a-t-elle ajouté.

La critique d’Emmanuelle Keita porte également sur l’attitude de Fally Ipupa. Pour elle, il est essentiel que le chanteur incarne pleinement ses choix vestimentaires et adopte une attitude qui reflète son style. Elle considère que se contenter de s’habiller de manière coûteuse et esthétique ne suffit pas, il faut aussi créer des mouvements de mode.