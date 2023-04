« Il n’a jamais fréquenté l’EMPT… », Makosso Camille discrédité par l’armée ivoirienne

- Publicité-

Suite aux affirmations de Makosso Camille quant à son parcours à l’Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT), l’état-major de l’armée ivoirienne a publié un communiqué pour démentir ses allégations.

Révélé au grand public pour ses prêches virulents et controversés sur les réseaux sociaux, Makosso Camille est considéré aujourd’hui comme un personnage influent des réseaux sociaux en Côte d’ivoire. Très suivi sur ses différentes plateformes notamment sa page Facebook, le frère ainé de Lolo Beauté a récemment créé une polémique en affirmant avoir fréquenté l’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville, afin de justifier la raison pour laquelle il arbore souvent des tenues aux couleurs militaires.

Face à l’ampleur que prend cette polémique, l’état-major des Armées ivoiriennes, a rapidement réagi à travers un communiqué rendu public par le Bureau d’Information et de Presse des Armées (BIPA). Le BIPA a en effet déclaré que « Monsieur Makosso Camille n’a jamais fréquenté l’EMPT et le souvenir de son passage n’est présent ni dans la mémoire des anciens ni dans les éphémérides de l’École ». Le Bureau a également rappelé que l’accès à la scolarité dans cette prestigieuse école militaire est l’aboutissement d’un processus rigoureux de sélection des meilleurs enfants de Côte d’Ivoire inscrits en classe de CM2, satisfaisant aux conditions biologiques, physiques et médicales exigées« .

Contrairement aux affirmations du père de la marmaille, le BIPA a ajouté que Makosso Camille n’a jamais été un enfant de troupe et n’a jamais fréquenté l’EMPT. En effet, en prétendant avoir fréquenté cette école militaire, Makosso Camille cherchait probablement à justifier son penchant pour les tenues aux motifs militaires qu’il arbore souvent dans ses vidéos et directs sur les réseaux sociaux.

Cette affaire met en évidence le caractère sensible du port de l’uniforme militaire et des symboles qui y sont associés. En effet, le port d’une tenue aux couleurs militaires peut être considéré comme une usurpation d’identité ou une atteinte à l’honneur et à la dignité de l’institution militaire. C’est pourquoi, en Côte d’Ivoire comme dans la plupart des pays, le port de l’uniforme des forces armées est strictement encadré par la loi et réservé aux seuls membres de ces forces.

Pour finir, les responsables de cette prestigieuse école dont l’accès est l’aboutissement d’un processus rigoureux de sélection des meilleurs enfants de Côte d’Ivoire inscrits en classe de CM2, ont tenu à mettre en garde le sulfureux homme de Dieu réputé pour ses propos scandaleux.

« Le Bureau d’Information et de Presse des Armées (BIPA), invite instamment l’auteur de ces propos à s’abstenir d’associer son passé scolaire à cette prestigieuse école qui n’en a pas besoin. L’EMPT, dont l’histoire se confond avec l’excellence académique ivoirienne, a construit patiemment sa renommée et ses anciens pensionnaires sont de véritables identités remarquables, toutes de compétence, de vertu et de sagesse« , peut-on lire sur le communiqué.

