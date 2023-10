« Il mérite le Ballon d’Or, pas Messi ni Haaland », la déclaration choc d’Inzaghi

-Publicité-

L’entraineur de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, a révélé son digne vainqueur du Ballon d’Or 2023.

Lautaro Martinez devrait remporter le Ballon d’Or 2023 devant Lionel Messi, selon l’entraineur de l’Inter Milan, Simeone Inzaghi. L’attaquant des Nerazzurri a marqué 28 buts et délivré 11 passes décisives en 57 matchs toutes compétitions confondues, la saison passée.

Ses prouesses ont d’ailleurs permis à son équipe de décrocher la Coppa Italia et d’atteindre la finale de l’UEFA Champions League. Il a également remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l’Argentine. Des arguments qui font de lui le candidat idéal pour la prestigieuse récompense individuelle, selon son entraineur.

« (Martinez le mérite) à cause du chemin qu’il a parcouru et des trophées qu’il a remportés, il est digne du Ballon d’Or. Il doit être là ce soir-là, je ne pense pas qu’il gagnera mais il le doit. continue comme ça », a confié Simone Inzaghi à TNT Sports, via Sportskeeda,

La remise officielle du Ballon d’Or 2023 aura lieu lundi 30 octobre au cours d’une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris en France. Mais selon le très souvent bien informé Fabrizio Romano, le sacre reviendrait à Lionel Messi, qui remporterait son huitième BO des mains de la légende ivoirienne, Didier Drogba, présentateur de l’évènement.

