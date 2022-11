« Il me reste 2 ans à vivre, je suis triste », un cybercriminel annonce sa mort (vidéo)

Guccilord26, un brouteur communément appelé cybercriminel ou arnaqueur a annoncé dans une vidéo sur tiktok qu’il est triste de devoir mourir dans deux ans.

Guccilord26 , un jeune nigérian qui serait un brouteur a révélé qu’il ne lui reste que deux ans à vivre sur terre. Il s’agit d’un tiktokeur bien connu sur le réseau social.

« Chaque fois que je me souviens que je mourrai jeune, je me sens si triste. 2 ans restants« , a-t-il écrit sur la vidéo. Dans ladite vidéo largement partagée par les internautes, Guccilord26 s’est affiché alors qu’il portait des bijoux de luxe sur son cou et son poignet.

Touchés par son histoire, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de s’apitoyer sur son sort. « Je n’ai pas de mots d’encouragement pour toi, accepte juste le fait que dans cette vie, tu vas et viens, courage mon frère. Nous ne nous précipitons pas« , peut-on lire entre autres commentaires.

Mais certains pensent que c’est le fruit de ses ambitions démesurées. « Quelqu’un vous a-t-il envoyé la bas », a demandé un internaute. Comme lui, un autre lui demande de donner sa vie à Dieu pour espérer un miracle.

« Donnez les 2 années restantes à Dieu et il peut les transformer en une durée éternelle, il n’y a rien de trop difficile à faire pour Dieu, recevez la paix au nom puissant de Jésus », a-t-il proposé.

Pour rappel, un brouteur est un arnaqueur opérant sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Encore appelé la cybercriminalité, ce phénomène du broutage est apparu dans les années 2000.