« Il manque d’amour… », Emmanuelle Keïta parle à cœur ouvert du général Camille Makosso

De retour en Côte d’Ivoire après plus de deux ans d’absence, l’influenceuse Emmanuelle Keïta a été reçue sur le plateau de l’émission Showbuzz de la NCI ce lundi 31 octobre. Entre autre sujets abordés, la femme d’affaires n’a pas manqué de se prononcer sur le général Camille Makosso.

Comme annoncé depuis quelques jours sur ses réseaux sociaux, l’influenceuse Ivoirienne Emmanuelle Keïta a foulé le sol Ivoirien dans la soirée de ce dimanche 30 octobre 2022. A peine descendue à l’aéroport, la bussiness Woman a été porté en héroïne par une foule impressionnante composée de ses fans, abonnés, parents, proches et admirateurs, qu’elle appelle affectueusement EK Land, comme le montrent les nombreuses images et vidéos qui circulent sur la toile.

Pour sa première sortie médiatique, l’actrice Ivoirienne a accepté se confier sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne précisément dans l’émission Showbuzz. Entre les critiques sur sa vie et sa rupture avec son ex fiancé Peter 007, EK s’est exprimée sans langue de bois. Interrogée sur ce qu’elle pense du général Makosso, l’influenceuse Ivoirienne résidant en France n’a pas fait dans la dentelle.

« J’ai jamais voulu à ce mec, il est trop drôle, il me fait péter de rire. Ce monsieur, de tous les réseaux sociaux confondus, c’est le monsieur qui m’a le plus injurié, pourquoi? Je ne sais pas, je ne le connais pas. C’est le monsieur qui m’a le plus diffamé, il est rentré dans une histoire de sexu@lité, il a été très grossier mais j’arrive pas à le détester, je ne sais pas pourquoi.. j’ai de la sympathie pour lui en fait« , a répondu l’actrice.

Selon Emmanuelle Keita, le général Makosso a besoin de se faire remarquer à chaque fois parce qu’il est en manque d’amour. « Je le vois comme un mec qui est trop drôle en fait, il doit manquer d’amour, il a besoin à chaque fois de se faire remarquer, il a dit les pis choses sur moi, il m’a traité de tous les noms, il a toujours un besoin de se faire voir, de s’exprimer, de l@ncer des piques. En général, c’est une carence en amour(…) « , a-t-elle ajouté à propos du pasteur le plus controversé de la Côte d’Ivoire.