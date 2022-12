« Il m’a trompé, je l’ai trompé et on est quitte »: Sans remords, Tina Glamour se confie sur ses infidélités

Invitée sur le plateau de l’émission « Allô Caviar » diffusée sur Life TV ce mardi 06 décembre 2022, la chanteuse ivoirienne Tina Glamour a avoué avoir trompé sans regret le père sa dernière fille.

Tina Glamour ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’il s’agit de se confier sur sa vie privée. La mère de feu Dj Arafat l’a encore prouvé ce mardi lors de son passage sur l’émission Allô Caviar animée par la coach Hamond Chic. Invitée pour discuter autour du thème, “l’âge compte-t-il en amour ?”, Valentine Logbo a profité pour faire une grande révélation sur son passé.

Interrogée sur sa position à propos de l’infidélité des hommes dans le couple, Tina Glamour a été catégorique. La mère de la chine a ouvertement donné sa position avant de révéler sans le moindre regret avoir trompé par le passé le père de sa défunte fille Carla Bébé.

« Moi tu me trompes je te trompes. Je n’ai pas fait ça avec mon époux mais je l’ai fait avec le papa de ma fille. Il m’a trompé je l’ai attrapé dans les bras de l’une de ses anciennes choristes. J’ai attendu que je fasse mon enfant, je l’ai trompé aussi. Là on est quitte quitte », a-t-elle indiqué.

Dans la foulée, Lady Glam’s a justifié son acte par le fait qu’elle n’était pas légalement mariée au père de sa fille au moment des faits. « But dans but puisqu’on s’était pas marié on vivait en concubinage. « Au moins quand il te trompe tu as mal, parce que tu l’aimes quand tu le trompes aussi il a mal. Il découchait, je découchais aussi. Moi je ne suis pas une femme soumise, j’ai la mentalité américaine, I am a liberated woman. On vit en concubinage. Tu ne t’es pas présenté à ma famille et c’est toi qui oses me tromper. Après j’ai pris mes bagages et je sui partie« , a ajouté la mère de Dj Arafat.

Faut-il le rappeler, la mère du regretté roi du coupé-décalé a également révélé avoir eu des relations amoureuse avec des homme beaucoup plus jeunes qu’elle.