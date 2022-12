« Il m’a donné 30 millions… », Prissy parle de sa rencontre avec le président congolais Sassou N’Guesso

De retour en côte d’Ivoire après sa récente prestation au Congo, la célèbre comédienne Prissy la degameuse a été reçue sur le plateau de l’émission Showbuzz diffusée sur la NCI. Lors de cette sortie médiatique, l’humoriste s’est prononcée sans filtre sur cette prestation qui s’est déroulée devant le président Denis Sassou N’Guesso.

Invitée par le ministre d’État Jean Jacques Bouya dans le cadre de la célébration des 20 ans de la direction des grands travaux du Congo, l’actrice comédienne et chroniqueuse ivoirienne connue populairement sous le nom Prissy la degameuse a eu le privilège d’offrir une prestation de taille devant le président Denis Sassou N’Guesso.

Depuis la tenue de cette prestation, les rumeurs faisant état de ce que l’humoriste ivoirienne serait repartie du Congo avec une grosse somme d’argent font le chou gras des réseaux. Interrogée à propos de cette polémique sur la NCI, l’animatrice ivoirienne n’a pas fait dans la dentelle.

« Le président congolais, je lui dis un énorme merci. Il m’a donné plus que de l’argent, il m’a donné son sourire. Je me retrouve à jouer devant un chef d’Etat et j’arrive à le faire sourire. J’ai vu des commentaires congolais qui me disaient, qu’on avait jamais vu ce monsieur sourire. Et vous voulez que je parle d’argent ? Qu’est-ce qui peut valoir ça ? Il m’a donné 30 millions de reconnaissances, d’amour, de sourire, qu’est-ce que je peux vouloir de plus ?… » a répondu Prissy la dégameuse.