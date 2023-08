«Il m’a dit que», Jeremy Doku révèle comment Sadio Mané l’avait empêché de rejoindre Liverpool

-Publicité-

Nouvelle recrue de Manchester City, Jeremy Doku est revenu sur les coulisses de son transfert chez les Cityzens. Et l’attaquant belge a révélé une conversation qu’il a eu avec Sadio Mané qui lui avait refusé de rejoindre Liverpool.

Un nouveau cap pour Jeremy Dokou. L’attaquant belge va poursuivre sa jeune carrière à Manchester City. Les champions d’Angleterre ont décaissé la bagatelle somme de 65 millions d’euros pour s’offrir les services du désormais ancien joueur de Rennes. L’ailier de 21 ans s’est engagé pour cinq ans avec les Skyblues qui tiennent idéalement le remplaçant de Riyad Mahrez, parti en Arabie Saoudite.

Et pourtant, cette arrivée du jeune Jeremy Doku aurait pu ne jamais voir le voir. Non pas à cause de la durée qu’a pris les négociations, mais à cause du voisin Liverpool. Désiré en Mersey, le Belge était proche de rejoindre les Reds par le passé. Alors qu’il évoluait avec Anderlecht, le natif de Borgerhout, âgé de 15 ans, avait été approché par l’état major liverpuldien.

Jurgen Klopp et un certain nombre de joueurs de l’équipe première étaient descendus en Belgique pour tenter de convaincre Doku de déménager à Anfield. Sadio Mané était le joueur choisi pour convaincre la pépite de rejoindre les Reds. Dans un entretien avec Ouest-France en 2021, Jeremy Doku avait révélé que sa discussion avec l’international Sénégalais lui avait fait changé d’avis.

« J’ai pu échanger avec Jürgen (Klopp), Mané, Wijnaldum… Gerrard aussi. J’ai beaucoup parlé avec Mané mais on n’a pas vraiment parlé de foot. On parlait de tout. Il m’a demandé mon âge, il me disait : « Il faut être gentil avec ta mère », c’était un échange et un rapport humain avant tout. Il m’a dit que j’étais jeune, que j’avais encore le temps… Ce n’était pas pour me convaincre ou me dire « viens ici, tu vas réussir.

Je préférais être vigilant. Je sais quel doit être mon parcours. C’est pour ça que je dis qu’à 15 ans, c’est devenu sérieux pour moi, parce qu’à ce moment, j’ai un peu visionné ma carrière. Je sais quelle route je devais prendre et je savais qu’à ce moment je devais rester à Anderlecht. Et dès qu’on me pose la question savoir si je regrette, je dis tout le temps non. Parce que si Liverpool est venu à 15 ans, s’ils m’aiment bien, ils reviendront plus tard, c’est sûr. À moi d’être bon. »

Doku a plutôt choisi de rester à Anderlecht avant de déménager à Rennes en 2020, où il a été un cadre indiscutable des Rouge et Noir au cours de ses trois saisons en Ligue 1.

