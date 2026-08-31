L’animatrice Enora Malagré a demandé, dans un entretien accordé au Parisien et publié le 31 août, la mise en retrait temporaire de Patrick Bruel, Sébastien Cauet et Jean-Marc Morandini, trois figures des médias français visées par des procédures judiciaires pour des faits à caractère sexuel. « Il faut mettre ces gens en retrait, même s’ils bénéficient de la présomption d’innocence », a-t-elle déclaré, à quelques jours de la prise d’antenne de sa nouvelle émission quotidienne sur ICI.

Mis en examen le 11 juin pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, Patrick Bruel a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. L’enquête, qui porte sur des faits allégués entre 2000 et 2019, recense neuf plaignantes directement liées à sa mise en examen. Le chanteur, qui conteste l’ensemble des accusations, maintient sa tournée d’automne, prévue à partir du 2 octobre. « On n’a pas du tout envie de voir ce monsieur sur scène », a réagi Enora Malagré, qui avait publiquement soutenu les plaignantes dès les premières révélations de l’affaire.

Ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, Enora Malagré a également critiqué le maintien à l’antenne de Sébastien Cauet, mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineures. L’animateur radio, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, anime depuis cet été une émission quotidienne sur Europe 1. « Je ne comprends pas cette décision (…) Le temps de la mise en examen, il faut mettre ces gens en retrait », a-t-elle insisté.

Le troisième cas cité par Enora Malagré, celui de Jean-Marc Morandini, diffère juridiquement des deux premiers : sa condamnation pour corruption de mineurs, pour avoir sollicité des contacts à caractère sexuel auprès de trois adolescents entre 2009 et 2016, est devenue définitive le 14 janvier après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation. Condamné à deux ans de prison avec sursis, à une interdiction définitive de travailler avec des mineurs et inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles, l’animateur a fait son retour sur CNews cet été comme producteur, hors écran. « Ce monsieur a été condamné définitivement (…), il est fiché. Moi, cela me pose problème », a affirmé Enora Malagré.

Une nouvelle émission quotidienne sur ICI

Cette prise de position intervient alors qu’Enora Malagré s’apprête à animer, tous les jours de midi à 13 heures, une nouvelle émission sur le réseau ICI, intitulée On vous doit bien ça. Elle poursuit en parallèle la tournée de sa pièce de théâtre Les Amazones et ses chroniques santé, dans Le Magazine de la santé sur France 2 et L’enquête de santé sur France 5.

Patrick Bruel et Sébastien Cauet contestent l’intégralité des faits qui leur sont reprochés et n’ont fait l’objet, à ce stade, d’aucune condamnation.