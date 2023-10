« Il faut empêcher ce Gros monsieur », cette réplique cinglante d’Apoutchou à un détracteur

- Publicité-

Apoutchou, le célèbre musicien et fils de la comédienne Brigitte Bleu, est actuellement en pleine promotion de son tout premier album intitulé « Lumière ». Prévu pour le 20 octobre 2023, cet album promet d’apporter une nouvelle perspective musicale à travers ses 12 titres uniques. Cependant, la route vers le lancement officiel de l’album n’a pas été exempte de controverses.

Lors d’une promotion sur les réseaux sociaux, Apoutchou a été la cible d’une critique virulente de la part d’un internaute sur Facebook. Le commentaire, relayé par la plateforme affairage.ci, remettait en question la présence d’Apoutchou aux côtés des joueurs de football de la sélection nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations. L’internaute affirmait que les footballeurs ne devraient pas être utilisés pour promouvoir les albums musicaux et conseillait à Apoutchou de laisser son talent parler de lui-même.

« Il faut empêcher ce Gros monsieur et toutes ces personnes qui n’apportent absolument rien à la sélection nationale d’avoir accès à l’hôtel des joueurs pendant la CAN, trop de laisser aller dans cette fédération. Les footballeurs ne sont pas là pour faire la promotion de vos albums, si tu es talentueux pas besoin de faire toutes ces grimaces ton talent vendra ton album’’, a commenté l’inernaute.

La réplique cinglante de l’artiste Apoutchou

Sans se laisser démonter, Apoutchou a répondu avec fermeté et humour à cette attaque. Dans un commentaire long et réfléchi, il a remercié l’internaute pour sa considération envers sa personne et a souligné l’importance de sa présence aux côtés des footballeurs. Apoutchou a rappelé que ses relations amicales avec les joueurs étaient similaires à celles qu’ils entretenaient avec la Côte d’Ivoire, contribuant ainsi à la valorisation du pays.

‘’Très bien dit d’abord je te dis merci pour cette considération envers ma petite personne. Cela prouve vraiment que je suis très important. La plupart des footballeurs sur les images sont des amis et de la même manière que les footballeurs valorisent la Côte d’Ivoire c’est de cette même manière que je le fais. Sache que je comprends ta situation si tu avais la possibilité d’aller les croiser et faire la promotion d’une de tes activités, je pense bien que tu aurais fait plus que moi’’, a répliqué le fils de la comédienne Brigitte Bleu.

Loin de se limiter à une simple réponse, Apoutchou a ajouté un brin de sarcasme en soulignant l’absence d’encouragements de la part de l’internaute et son usage abusif des critiques. Il a fièrement déclaré qu’il était Apoutchou National le Guide et qu’il était en mesure de subvenir à ses besoins grâce à son travail artistique, tout en aidant les autres quand il le pouvait.

Pour finir, Apoutchou a invité chaleureusement tous ses fans à se joindre à lui pour la sortie officielle de son album « Lumière » le 20 octobre prochain.