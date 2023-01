« Il faut apprendre à se taire… », Emma Lohoues atomise un internaute suite à un conseil

Emma Lohoues ne compte plus garder sa langue dans sa poche en cette nouvelle année. Pour preuve, l’ex copine de Dj Arafat vient de s’en prendre sèchement à un internaute qui s’est permis de lui faire un reproche à la suite d’un post sur sa page Facebook.

Dans un post sur sa page Facebook ce mercredi, la business woman qui ne rate jamais l’occasion de s’adresser à ses jeunes sœurs a encore fait parler d’elle en ce début d’année. En effet, la présentatrice de l’émission « The Bachelor » sur Canal plus a posté une série d’images très sexy sur laquelle l’on peut la voir dans une chemise de couleur noire très décolletée qui laisse entrevoir sa poitrine. « Une femme devrait être deux choses, ambitieuse et sexy », a écrit Emma Lolo en légende de son post.

Très vite, ce conseil de la femme d’affaires a suscité une avalanche de réactions sur la toile. Visiblement dérangé par ce conseil de l’influenceuse, un internaute s’est permis de sermonner la mère du jeune garçon Kobe en écrivant: « Sympa , mais à un certain âge, il faut savoir couvrir son corps madame« .

Titillée, Emma Lohoues a très vite répliqué à cet internaute avec un commentaire très acerbe qui prouve qu’elle ne veut rien laisser passer cette année. « A un certain âge, il faut apprendre à se taire sur la vie des autres , soyez concentré sur vos enfants, madame », a lancé l’ex copine de Dj Arafat.