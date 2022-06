« Il était un peu jaloux, comme si je voulais prendre sa femme », Petit Miguelito sur Dibi Dobo

Dans un extrait d’entretien diffusé par la page Diôvi Yôyô, Petit Miguélito est revenu sur ses premières fois avec la star béninoise Dibi Dobo. Et à le croire, Dibi Dobo aurait été un peu jaloux par sa présence.

Selon Petit Miguélito, la scène se serait produite lors d’une rencontre avec l’un des meilleurs producteurs que le Bénin ait connu. « C’était dans un hôtel à Scoa gbéto », un quartier en plein cœur de Cotonou, au moment où Dibi Dobo « faisait le carton à Cotonou », a d’abord révélé Petit Miguélito avant de poursuivre: « Il était un peu jaloux, comme si je voulais prendre sa femme ».

« Moi j’ai pas regardé ce côté » car, explique Petit Miguélito, il y était, non pas pour draguer la femme d’autrui, mais plutôt pour faire avancer sa carrière. « J’étais venu avec ma guitare, j’ai commencé à jouer et monsieur Codjo, l’un des meilleurs producteurs au Bénin m’a bien écouté et avec toutes ses expériences, il a su sélectionner les meilleures chansons qu’il faut », va t-il révéler.

Pour rappel, Petit Miguelito de son vrai nom Ghislain Toffohossou François Miguel est un artiste musicien béninois, né le 22 décembre 1986 à Cotonou. Il évolue principalement dans le registre salsa et rumba. Passionné de dessin, il suit de cours pour se perfectionner mais, né d’un père musicien du nom de Miguelito, il se sent aussi irrésistiblement attiré vers la musique.

Ce dernier dont il n’a aucun souvenir, puisque mort quand il avait moins d’un an, va tout de même l’inspirer tout au long de sa carrière. Dès son jeune âge, il ressent le besoin de faire de la musique surtout quand il écoute les disques de son père. Il s’est qu’il est fait pour ça et qu’il va exceller en cela. À ce propos, il déclare : « Je ne suis pas venu en aventure à la musique ».

Petit Miguelito a à son actif les albums «Du père au fils », «Confirmation », et «La Prophétie ». Il a également fait plusieurs collaborations avec des artistes de renommée internationale