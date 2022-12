« Il était Monsieur Football », la réaction de Michel Platini au décès de Pelé

Dans les colonnes de L’Equipe, Michel Platini a également réagi au décès du roi Pelé, survenu ce jeudi.

Les voix continuent de s’élever pour rendre hommage à la légende brésilienne Pelé, disparue ce jeudi des suites d’un cancer du colon, contre lequel il se battait depuis 2021. Dans les colonnes de L’Equipe, la légende du football français Michel Platini a également rendu un hommage vibrant à l’ancien joueur de Santos. Certes, les deux hommes ne se sont jamais affrontés ni joués dans la même équipe, mais ils se sont croisés à de nombreuses reprises dans les stades et les instances.

«Il était Monsieur Football, l’histoire du football, la découverte du football, tout le football. En 1970, j’ai 15 ans, et j’avais grandi avec sa figure dans mon imaginaire. Mon père me parlait de Pelé, et à l’école, d’ailleurs, je signais « Peléatini » (sourires). Même si on ne le voyait pas toujours jouer, on ne parlait que de lui. Ce n’était plus un homme, ce n’était plus un footballeur, c’était le Dieu du football. Je suis très, très ému. C’est ma vie. C’est mon histoire. C’est Pelé. C’est mes rêves. J’ai vu ses buts, ses exploits, et je n’ai jamais oublié sa Coupe du monde 1970», a-t-il affirmé avec beaucoup d’émotions.

Considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, Pelé a notamment remporté à trois reprises la Coupe du monde avec le Brésil, en 1958, 1962 et 1970. Élu joueur du siècle par la FIFA, l’idole de Santos a marqué 767 buts en 831 matchs officiels au cours de sa carrière.