« Il est une bénédiction », Eunice Zunon se remémore le soutien de son ex-fiancé, Ténor

Plus d’un an après sa séparation avec Ténor, Eunice Zunon a fait une confidence sur celui qui es désormais son ex. Et le moins, que l’on puisse dire, c’est que les deux célébrités entretiennent une bonne relation.

Il est parfois difficile de garder les bons souvenirs intactes après une rupture amoureuse, surtout lorsque celle-ci se termine dans la rancœur. Cependant, l’humoriste Eunice Zunon a choisi de se concentrer sur les belles choses qu’elle a vécues avec son ex-fiancé, Ténor, malgré leur séparation tumultueuse.

Les Ivoiriens et les Camerounais se souviendront certainement que leur idylle avait malheureusement pris fin dans une bagarre et un clash douloureux. Mais pour Eunice, l’image qu’elle conserve de Ténor est celle d’un ami et d’un soutien inconditionnel.

D’après elle, Ténor n’était pas uniquement son fiancé. Il était avant tout un ami dévoué sur qui elle pouvait compter dans sa carrière humoristique. « Ténor m’a beaucoup soutenue sur tous les plans pour mon spectacle, » a confié Eunice. Elle évoque avec émotion comment le rappeur l’aidait à faire face aux critiques et à mémoriser ses sketchs.

Au-delà des mots de réconfort, Ténor était également présent physiquement pour Eunice. « J’ai même répété mon texte devant lui. Il m’a accompagnée pour vendre les tickets dans les rues. C’était beaucoup pour moi. Il est une bénédiction pour moi. » raconte-t-elle.

Quelle que soit l’issue de leur relation, il est clair que leur idylle a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de l’humoriste. Et même si la réalité présente peut être douloureuse, le souvenir de ces moments passés avec Ténor peut apporter un certain réconfort.