« Il est temps… »: Olokpatcha fait de graves révélations sur la disparition des biens de Dj Arafat

Plus de trois ans après le décès de l’ex roi du coupé-décalé Ange Didier Houon alias Arafat Dj, son ex bras droit Olokpatcha n’en finit pas avec les révélations. Après la polémique autour d’un prétendu enfant caché, il vient de se confier sur la disparition de certains biens de son ex ami.

Olokpatcha est vraiment décidé à mettre le monde du showbiz ivoirien en ébullition cette année. Malgré les nombreuses menaces de la mère de Dj Arafat, le jeune acteur du showbiz continue d’annoncer sur les réseaux sociaux les couleurs de son prochain documentaire consacré à Dj Arafat.

Visiblement déterminé à aller au bout de ses idées, l’ex meilleur ami de Dj Arafat réputé pour ses révélations fracassante et ses prises de positions controversées dans le milieu du showbiz vient encore de faire parler de lui. Dans un nouveau post sur les réseaux sociaux, Olokpatcha l’empereur a annoncé qu’il compte faire la lumière sur la disparition des biens de son défunt ami.

Mieux, l’ancien fidèle compagnon du Daïshi est allé loin en donnant quelques indices sur les prétendus voleurs de 2 voitures de feu Arafat. « J’ai pris beaucoup de coups injustement alors Mr T…U et son frère Mr Y..Y.. Vous avez créé la division et profiter pour voler, vendre les 2 voitures de mon ami et Frère DAISHI. longtemps je suis rester silencieux, il est temps que la vérité sorte . alors rdv le 12 Août pour le Documentaire de la vérité« , a-t-il promis.

Vive tension entre Tina Glamour et Olokpatcha

Depuis le décès de Dj Arafat, la tension est très vive entre son fidèle lieutenant, Olokpatcha l’empereur et sa mère, Tina Glamour. Les deux ne cessent de s’attaquer sur les réseaux sociaux et lors de leurs différentes sorties médiatiques. Tina Glamour accuse l’empereur d’avoir volé les objets personnels de son fils notamment son téléphone après l’accident qui lui a côuté la vie. De son côté, le jeune acteur du showbiz soutient avoir détruit le téléphone. Une déclaration que la mère de la chine réfute accusant ainsi l’ex membre de la yorogang de voleur.

L’on se rappelle encore qu’au lendemain de la révélation autour d’un prétendu enfant caché de Dj Arafat au début de cette année, Tina Glamour était montée au créneau pour cracher du feu sur l’initiateur de cette polémique, Olokpatcha. »Du vivant de mon fils, tu ne lui as procuré que de mauvaises choses. Il ne te doit rien. C’est plutôt toi qui nous dois. Tu as cassé son studio. Tu t’es accaparé de mon fils pendant quinze ans de sa vie. Tu n’es qu’un profiteur. Si tu sors le documentaire tu vas en prison », a prévenu la mère de feu Dj Arafat.