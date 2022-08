« Il est préférable de se quitter.. » Charlotte Dipanda réagit à l’affaire Tenor-Eunice Zunon

Les réactions continuent d’affluer à propos de la fameuse vidéo de bagarre entre Eunice Zunon et Tenor qui circule depuis quelques heures sur la toile. Après Carina Style, le général Makosso et bien d’autres, c’est le tour de la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda de se prononcer sur l’affaire.

C’est la nouvelle affaire qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques heures sur la toile. Une scène de bagarre spectaculaire entre les deux tourtereaux Eunice Zunon et Tenor qui se sont fiancés au début de cette année a fuité sur la toile et suscite depuis une avalanche de réactions.

Quelques heures après la fuite de la vidéo, le manager de Tenor est monté au créneau pour faire certaines révélations sur cette affaire. A l’en croire, Tenor serait régulièrement victime de violence physique et verbale de la part de sa fiancée Ivoirienne. « Les actes de violence de Eunice vis à vis de TENOR ne datent pas d’hier. La première était il y a un an et demi quand ils étaient à Abidjan, elle a déchiré tous ses habits avec les ciseaux », a-t-il indiqué.

Charlotte Dipanda brise le silence

A l’instar de plusieurs célébrités, la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda n’est pas restée insensible à cette affaire. Dans un message sur sa page Facebook, la diva a condamné cette violence. « Rien au grand jamais ne doit justifier la violence d’une femme sur un homme de surcroît son homme« , a écrit la chanteuse.

Loin d’être sexiste, elle a ensuite adressé un message à l’endroit de ceux qui tournent la scène à la dérision. « Pour ceux qui tournent cette scène à la dérision c’est déplorable. Un accident est vite arrivé et on ne vend pas la vie dans un marché. Malheureusement les toits des maisons cachent tellement de choses. Tous les couples ont des problèmes et lorsqu’on ne peut plus se parler avec bienveillance, Il est préférable de se quitter« , a-t-elle conclu avant de partager l’analyse de l’influenceur Ivoirien Juste Crepin sur cette affaire.