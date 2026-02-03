Ifunanya Nwangene, ex-candidate de The Voice Nigeria, décède après une morsure de serpent

Ifunanya Nwangene , connue sous le nom de scène Nanya et ancienne candidate de The Voice Nigeria , est décédée à 26 ans après une morsure de serpent survenue dans la nuit du 31 janvier 2026 à son domicile d’Abuja. Transportée vers des structures médicales puis hospitalisée, la jeune artiste n’a pas survécu malgré l’administration d’un antivenin et d’autres soins, indiquent BBC Afrique et des communiqués hospitaliers relayés par la presse nigériane.

Selon les éléments rapportés, Ifunanya Nwangene a ressenti une douleur à la jambe après la morsure et s’est d’abord présentée dans une clinique locale où aucun antivenin n’était disponible. Elle a ensuite été transférée vers un hôpital équipé pour prendre en charge les envenimations serpentes, où le personnel médical a administré des perfusions intraveineuses, de l’oxygène intranasal et un antivenin polyvalent. Les mêmes sources précisent que son état s’est rapidement dégradé et qu’elle est décédée dans la journée malgré les tentatives de réanimation.

Les forces de l’ordre dépêchées sur les lieux ont signalé la découverte de deux serpents dans l’appartement de la victime. Certains médias et publications sur les réseaux sociaux ont partagé une vidéo qui, selon eux, montre un cobra sur le lieu de l’incident ; cette identification est relayée dans les reportages mais n’est pas confirmée par une autorité scientifique dans les éléments consultés.

Parcours artistique et réactions

Ifunanya Nwangene s’était fait connaître du grand public lors de sa participation à la saison 3 de The Voice Nigeria, où elle avait marqué les esprits avec une reprise de Take A Bow de Rihanna lors des auditions à l’aveugle. Bien que son parcours dans l’émission se soit arrêté avant la finale, ses prestations avaient été largement relayées sur les réseaux sociaux et lui avaient permis de constituer une base de fans.

Au moment de sa disparition, la jeune chanteuse préparait son premier concert solo prévu en 2026 et travaillait sur un projet musical en collaboration avec le trompettiste nigérian Tbrass. Sur son compte Instagram, ce dernier a publié un message d’hommage : « J’ai le cœur lourd en écrivant ces mots, car il est inimaginable de perdre une artiste aussi jeune, prometteuse et talentueuse, qui a marqué tant de vies ». Plusieurs collègues et internautes ont également témoigné de leur émotion sur les réseaux sociaux.

Outre sa carrière musicale émergente, Ifunanya Nwangene exerçait la profession d’architecte. Les informations publiques disponibles indiquent qu’elle préparait l’élargissement de sa trajectoire artistique au moment du drame. À ce stade, aucun détail officiel n’a été communiqué sur les modalités des obsèques ou des commémorations par la famille ou les responsables de son entourage professionnel.

