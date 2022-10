Ibrahimovic: « Tout s’effondre depuis que j’ai quitté la France parce que vous n’avez pas Dieu »￼

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic, a affirmé que le PSG et la Ligue 1 étaient en déclin depuis son départ de la France.

L’attaquant de l’AC Milan a insisté sur le fait que les stars du PSG, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas comblé le vide qu’il a laissé pendant son séjour à Paris. L’ancienne star de Manchester United et de Barcelone se confiait à Canal Plus dans une émission qui sera diffusée mardi et mercredi, à l’occasion de la sixième journée de phase de groupes de la Ligue des champions.

Selon lui, le football français n’a plus rien à dire depuis qu’il a quitté la France en 2016, ajoutant que le pays a besoin de lui. « Depuis que j’ai quitté la France, tout s’est dégradé. Il n’y a plus rien à dire en France. La France a besoin de moi, je n’ai pas besoin de la France. Même si vous avez Mbappé, Neymar et Messi, cela ne vous aide pas parce que vous n’avez pas Dieu« , a déclaré Ibrahimovic.

Ibrahimovic a rejoint le PSG en 2012 pour 20 millions d’euros en provenance de l’AC Milan. L’attaquant suédois a été champion de Ligue 1 pendant quatre saisons et a remporté le titre de champion chaque année. Il a également ajouté deux médailles en Coupe de France, trois en Coupe de la Ligue et trois autres au Trophée des Champions à son palmarès, mais n’a jamais réussi à mettre la main sur le trophée de l’UEFA Champions League.