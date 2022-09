Hygiène : voici pourquoi vous devez mettre le marc (résidu) de café dans vos toilettes

Malgré tout l’entretien que l’on fait pour les toilettes, parfois ils dégagent encore d’odeurs. Pour éviter cela, nous vous proposons ici une recette à base de marc de café, pour désodoriser vos toilettes.

Après la prise du café, l’on jette souvent les résidus. Or ils peuvent être utilisés à bon escient dans notre quotidien. En effet, faites chauffer un peu d’eau et versez 5 à 6 cuillères à soupe de ce café moulu. Puis mélangez bien et versez le tout dans les toilettes. Laissez agir une vingtaine de minutes, puis tirez la chasse d’eau. Ainsi, vous installerez un parfum délicat de café en éliminant efficacement les mauvaises odeurs de vos toilettes. Afin de profiter de ce résultat durablement, refaites l’opération tous les dix jours.

Par ailleurs, pour prévenir l’encrassement des canalisations, vous n’avez qu’à récupérer le marc de café de votre cafetière et le verser dans l’évier puis ajoutez une petite quantité de liquide vaisselle. Versez ensuite de l’eau très chaude. Cette astuce permet de débarrasser vos tuyaux des résidus et de prévenir leur blocage.