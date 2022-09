Hygiène: voici pourquoi vous devez éviter de mettre de papier sur la cuvette des toilettes publiques

Parfois l’on se retrouve dans des situations, qui obligent à se rendre dans des toilettes publiques. Et comme vous le savez tous, l’hygiène de ces lieux est douteuse. Du coup, l’on opte pour l’option de couvrir la cuvette avec de papier toilette avant de s’asseoir. Or ce geste est dangereux pour la santé. Découvrez le risque encouru dans cet article.

Lorsque nous entrons dans des toilettes publiques, nous ne savons pas qui s’est assis avant nous et nous n’avons pas non plus la certitude que l’espace a été désinfecté correctement. Aussi, même si cela peut vous sembler évident, l’idée de placer du papier toilette sur la cuvette n’est pas aussi hygiénique qu’on ne l’imagine. Et pour cause, ce papier est un terrain très fertile pour les germes. De manière générale, toute la zone de la cabine peut rapidement devenir un nid pour les bactéries.

Ces dernières peuvent justement se cacher dans le papier toilette, proliférer et se développer rapidement. Pour éviter tout type d’affections qui en découlent, mieux vaut ne pas s’en servir. Il est préférable d’utiliser des mouchoirs propres que vous auriez dans le sac.