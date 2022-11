Hygiène : utilisez ce produit pour venir à bout du calcaire  

Malgré tout l’entretien que vous portez à vos toilettes, vous n’êtes souvent pas satisfait. Et pour cause, la cuvette demeure toujours remplie de calcaire. Essayez ce produit magique pour venir à bout.

Le calcaire laisse des traces foncées et disgracieuses dans la cuvette des toilettes. Dans la recherche effrénée de les éliminer, l’on fait appel à des produits chimiques qui ont en retour des impacts sur la santé humaine. Or il existe d’autres produits, qui sont moins onéreux et ne sont pas nocifs. Parmi ces derniers se trouve la boisson Soda au cola.

En effet, cette boisson contient de l’acide citrique qui a une capacité à éliminer les taches. Elle contient également les acides carbonique et phosphorique, qui sont capables de dissoudre les couches de calcaire et les accumulations de minéraux.

Pour y arriver il faut verser une grande bouteille de cola dans les toilettes et laissez agir le produit pendant toute la journée. L’idéal est de le laisser reposer toute la nuit également avant de frotter avec une brosse toilette et de tirer la chasse le matin.

La boisson gazeuse peut aussi vous permettre de traiter d’autres surfaces que les toilettes comme les robinets, les bouilloires ou les pommeaux de douche. C’est une technique à laquelle on pense assez rarement et qui peut s’avérer efficace.