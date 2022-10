Hygiène : pourquoi vous devez mettre du vinaigre blanc dans vos toilettes ?

Pour avoir des toilettes impeccables, l’on fait souvent appel à de nombreux produits comme: eau de javel, déboucheurs, pastilles WC avec cage en plastique, etc. Si ceux-ci sont efficaces, ils sont aussi terriblement nocifs pour l’environnement et la santé. L’idéal sera d’utiliser des produits naturels pour nettoyer ses toilettes. Pourquoi ne pas essayer ce produit qui est tout le temps dans votre cuisine pour nettoyer et rendre impeccable la chasse d’eau de vos WC ?

En effet, outre le lavabo ou la cuvette, la chasse d’eau est un endroit à ne pas négliger lorsque vous nettoyez vos WC. Sachez que cette partie des sanitaires est sollicitée autant de fois que la cuvette, sans être pour autant entretenue. La présence de plastique, de métal et d’eau peut causer la prolifération de bactéries ainsi que l’apparition de moisissure et de rouille dans le réservoir de la chasse d’eau, entraînant ainsi des risques de fuites. C’est pour cette raison, qu’il est nécessaire de nettoyer cet endroit au même titre que le fond de la cuvette et le reste des toilettes.

Pour y arriver, vous pourrez recourir à un produit simple d’utilisation, écologique, économique et que l’on retrouve dans tout garde-manger qui se respecte. Il s’agit du vinaigre blanc, un produit à utiliser en tant que tel ou à diluer dans de l’eau. Il suffit dès lors, d’en verser dans le réservoir de vos toilettes, d’attendre qu’il se remplisse d’eau puis de laisser agir quelques minutes.

Grâce à son pouvoir détartrant, le vinaigre se chargera de dissoudre saleté et rouille, tout en éliminant la moisissure responsable des mauvaises odeurs. Ce produit multi-usages permettra de désinfecter, récurer, désodoriser et faire briller vos toilettes.

Vous pouvez également verser dans le réservoir de la chasse d’eau, quelques gouttes d’huile essentielle de citron ou d’eucalyptus pour parfumer vos toilettes.

Il faut noter que le vinaigre blanc permettra également de nettoyer les vitres, l’évier, ainsi que de nombreux autres équipements électroménagers tels que la cafetière, la bouilloire ou encore le four à micro-ondes. Son pouvoir dégraissant et désodorisant en fait un atout de choix pour un nettoyage rapide, sans efforts et respectueux de l’environnement.