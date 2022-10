Hygiène intime: à quelle fréquence faut-il renouveler ses sous-vêtements?

Pour prévenir les infections urinaires, les démangeaisons et favoriser une bonne hygiène intime, il est important d’être hygiénique. C’est pour cette raison qu’il est important de connaître la fréquence requise de changement d’un sous-vêtement.

A l’instar des pantalons, Jeans, robes et autres, les sous-vêtements aussi sont des éléments essentiels de la garde-robe. Et si l’on peut aisément garder et user jeans, t-shirt et autres pulls pendant des années, on est moins sûrs de la fréquence à laquelle s’acheter de nouveaux sous-vêtements.

A en croire un tiktokeur, les sous-vêtements doivent être jetés après 6 à 9 mois. Avec cette déclaration, il a provoqué un grand débat sur le Web.

Mais selon, Dr Jennifer Gunter, gynécologue et auteure de « The vagina bible », les sous-vêtements doivent être renouveler quand cela vous plaît. Elle a poursuivi en ajoutant : « Il n’y a pas de date à partir de laquelle vos sous-vêtements deviendraient infectieux. L’idée que les sous-vêtements deviennent sales comme par magie après un certain temps fait partie de la culture de la pureté. Les personnes qui avancent ce mensonge ont généralement une sorte de produit à vendre, que ce soit des sous-vêtements, ou un nettoyant vaginal/vulvaire frauduleux », a commenté la gynécologue.

Par ailleurs, quant à la gynécologue canadienne Dre Jen Gunter, il faut se débarrasser de toute culotte qui pince et ne vous va pas correctement. « Ils irritent notre peau et peuvent la rendre plus vulnérable aux bactéries et autres microbes », écrit-elle.

Selon les experts, les sous- vêtements doivent être lavés à chaud avec de l’eau de Javel pour tuer les micro-organismes. Dans le cas de vêtements sensibles à l’eau chaude, on peut le faire à l’eau froide avec une lessive de qualité. Le séchage des vêtements au soleil est le meilleur moyen de compléter le processus de désinfection.