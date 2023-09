Hygiène dentaire: comment prendre soin de ses gencives pour être toujours en bonne santé ?

- Publicité-

Avoir de bonnes dents commence par des gencives en bonne santé. Voici quelques astuces pour les fortifier naturellement et améliorer votre hygiène bucco-dentaire tout en réduisant les visites chez le dentiste.

Le fait de se brosser les dents pour les protéger contre les caries est désormais entré dans la routine d’hygiène de tout un chacun. Nous savons qu’il est nécessaire d’effectuer un brossage deux fois par jour pour se prémunir des caries, et ce dès le plus jeune âge. C’est une bonne chose, mais ce n’est hélas pas suffisant.

En effet, si la carie est la principale cause de perte de dents chez les enfants, les choses changent à l’âge adulte. À mesure que l’on prend de l’âge, le risque augmente de perdre des dents non pas à cause d’une carie, mais d’une maladie parodontale, c’est-à-dire une inflammation du parodonte, et notamment des gencives. Donc, pour garder toutes vos dents, il faut adopter les bons gestes pour protéger et prendre soin de vos gencives.

- Publicité-

Utilisez du dentifrice fluoré

En ce qui concerne le dentifrice, la Société suisse des médecins-dentistes recommande les produits fluorés. Le fluor est réputé pour renforcer l’émail, protéger des attaques acides et éviter les caries dentaires. Il favorise aussi la reminéralisation des dents. Un dentifrice au fluor aide donc les gencives à rester saines. En revanche, il ne faut pas l’avaler car une consommation excessive de fluor est toxique pour le corps.

Évitez les aliments qui abîment les gencives

Certains aliments sont traumatiques pour les gencives. C’est notamment le cas des gâteaux apéritifs, et en particulier des chips, à la fois très salées et aux bords agressifs pour les gencives. Elles créent des micro-lésions qui, au fil du temps, abîment la gencive et la fragilisent. Quant aux aliments sucrés, ils sont une aubaine pour les bactéries naturellement présentes dans la bouche. Elles prolifèrent en se nourrissant du glucose apporté par l’alimentation, à défaut d’un brossage efficace et soigné, et elles créent peu à peu la plaque dentaire et le tartre, premier stade de la gingivite.

Utilisez un bain de bouche

Il existe plusieurs bains de bouche conçus pour prévenir la gingivite. Ces produits complètent le brossage des dents et le nettoyage interdentaire. Cette routine quotidienne complète assure une hygiène bucco-dentaire optimale. Votre hygiéniste dentaire vous conseillera sur le bain de bouche adapté à vos besoins.

- Publicité-

Limitez la consommation du tabac et de l’alcool

Le tabac et l’alcool assèchent la bouche, ce qui augmente le risque de développer une gingivite ou une maladie parodontale. Il faut donc être d’autant plus vigilant au niveau de son hygiène bucco-dentaire lorsque l’on fume, ou lorsque l’on fait des repas un peu trop arrosés.

Effectuez régulièrement un détartrage

Seul un médecin-dentiste peut examiner votre cavité buccale pour détecter un problème et le soigner. C’est pourquoi il faut se rendre dans un cabinet dentaire au moins une fois par an. Pour conserver des dents et des gencives saines, nous vous recommandons d’effectuer un détartrage professionnel régulièrement. En fonction de vos habitudes alimentaires et de si vous fumez, la fréquence peut varier entre une fois par an à une fois tous les deux ans.

Articles similaires