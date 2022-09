Hygiène : débarrassez vos toilettes des mauvaises odeurs avec cette astuce

Malgré tout l’entretien que vous faites pour vos toilettes, elles continuent par dégager d’odeurs malodorantes, qui vous mettent mal à l’aise. Voici pour vous une astuce simple et efficace pour surmonter tout cela.

Les toilettes comme les salles de bain sont des endroits qui ne sont souvent pas faciles à entretenir. Et pour cause, elles sont des zones humides. Pour éviter que ces endroits dégagent des mauvaises odeurs, nous vous proposons dans cet article une astuce infaillible à base d’huile essentielle.

Tout d’abord il faudra nettoyer vos toilettes en profondeur, pour cela rien de mieux que de verser un verre de vinaigre blanc ménager et 3 quart de bicarbonate de soude et laisser agir toute la nuit, pour nettoyer en profondeur toute les saletés. Le matin, il vous suffira de passer la brosse et le tour et joué ! Lorsque vous arrivez au bout de cette première étape indispensable, vous pouvez désormais agir pour parfumer les WC.

Pour cette deuxième étape, utilisez de l’huile essentielle pour prévenir l’apparition des mauvaises odeurs dans vos toilettes. Versez 10 gouttes d’huile essentielle dans un flacon vaporisateur avec une cuillerée d’alcool à 70°C. Ajoutez de l’eau, secouez bien et vaporisez le spray sur l’eau de la cuvette avant d’utiliser les toilettes. L’huile va agir sur la surface de l’eau et va emprisonner les odeurs désagréables. Vous pouvez ensuite utiliser le spray pour embaumer vos toilettes d’une senteur parfumée. Vous pouvez également vaporisez l’huile essentielle là dans la cuvette des toilettes.