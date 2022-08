Hygiène bucco-dentaire : voici 03 moyens pour prendre soins des dents sensibles

Les dents sensibles peuvent être gênantes. Elles peuvent vous empêcher d’apprécier vos aliments et boissons préférés et vous mettre en mauvaise posture lorsque vous êtes en public et que la douleur se réveille. Si vous vous sentez concerné, sachez que vous n’êtes pas seul. Découvrez dans cet article les attitudes à adopter.

Les dents sensibles doivent faire objet de soins particuliers. Dans ces cas, il existe des mesures importantes mais simples qui peuvent être prises pour bien se brosser les dents. En voici quelques-unes.

L’utilisation d’une dentifrice adaptée

Laissez de côté votre dentifrice préféré aromatisé à la menthe et cherchez en un avec un côté plus doux. Par exemple un dentifrice contenant du nitrate de potassium ou du chlorure de strontium. Ils aident à boucher les canalicules dentinaires, éloignant les stimulus de douleur des nerfs.

Comptez au moins deux semaines d’utilisation de ces dentifrices avant d’observer une amélioration.

La douceur

Les dents sensibles ont besoin de soins supplémentaires. Plus vous brossez vigoureusement vos dents, plus vous usez votre émail et exposez votre dentine. Même si vos dents commencent à aller mieux, il est important de continuer à les brosser délicatement en utilisant une brosse à dents à poils souples.

Un traitement par gel au fluorure

Dans le cadre d’un rendez-vous au cabinet, votre dentiste peut vous suggérer un traitement par gel au fluorure. Cette procédure aide à renforcer l’émail externe des dents et évite que les causes de votre sensibilité n’atteignent les nerfs de vos dents.