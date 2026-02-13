Hull City – Chelsea : compositions officielles pour les 16es de finale de la FA Cup

Ce vendredi soir, le MKM Stadium accueille la rencontre entre Hull City et Chelsea, programmée pour 19h45 GMT dans le cadre des 16es de finale de la FA Cup. Les deux équipes se retrouvent avec l’ambition de poursuivre leur parcours dans la compétition à élimination directe.

Côté local, Hull tentera de tirer parti de son stade et de son organisation collective pour bousculer un effectif londonien susceptible d’opérer quelques rotations. Les dirigeants de Chelsea, quant à eux, chercheront à faire tourner tout en conservant une formation capable d’imposer son tempo et de verrouiller les phases clés du match.

Sur le plan tactique, les Tigers s’annoncent avec un dispositif en 3-4-2-1 où deux milieux offensifs doivent alimenter l’avant-centre isolé. Les Blues alignent pour leur part un schéma en 4-2-3-1, avec un numéro 10 chargé de la création et un double pivot destiné à stabiliser le milieu.

Compositions

Hull City (3-4-2-1) titularise Phillips, Coyle, Egan, Giles, Hadziahmetovic, Hirakawa, Koumas, McCarthy, McNair, Millar et Slater.

Chelsea (4-2-3-1) débute la rencontre avec Sanchez, Santos, Caicedo, Delap, Estevao, Fofana, Garnacho, Hato, James, Neto et Sarr.