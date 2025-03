Huguette Bokpè Gnacadja: une avocate au service de la lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin

- Publicité-

Avant et encore plus depuis sa nomination à la tête de l’Institut National de la Femme (INF) en mars 2023, Huguette Bokpè Gnacadja s’impose comme une figure majeure de la défense des droits des femmes au Bénin et en Afrique de l’Ouest. Avocate chevronnée et militante engagée, elle œuvre à renforcer le leadership féminin, à promouvoir l’égalité des sexes et à lutter contre les violences basées sur le genre. Son engagement, tant au niveau national que régional, témoigne d’une volonté affirmée de briser les barrières et d’ouvrir la voie à une nouvelle ère de leadership féminin.

Depuis le 15 mars 2023, Huguette Bokpè Gnacadja préside l’Institut National de la Femme (INF) au Bénin, après avoir été secrétaire exécutive de cette institution depuis sa création en 2021. Avocate chevronnée, militante des droits des femmes et chevalière de la Légion d’honneur de la France, elle incarne aujourd’hui une figure clé de la promotion du leadership féminin et de la lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin et en Afrique de l’Ouest.

En moins de deux ans à la présidence de l’INF, Huguette Bokpè Gnacadja a impulsé une nouvelle dynamique dans la promotion des droits des femmes et des filles. Elle a activement participé à des conférences et rencontres régionales, consolidant ainsi la place de l’INF comme un acteur majeur de la défense des droits des femmes en Afrique.

En décembre 2023, elle a représenté le Bénin lors de la Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou en Côte d’Ivoire, un cadre regroupant neuf pays de la sous-région ouest-africaine, avec pour objectif d’améliorer l’accès aux services de planification familiale. Lors de cette rencontre, elle a présenté la stratégie du Bénin en matière de santé reproductive et de participation des femmes à la prise de décision.

Le 10 décembre 2023, elle a également été paneliste à la première Conférence régionale sur le leadership féminin organisée par le programme OWLA (Ouagadougou Partnership Women Leadership Accelerator), une initiative d’Etrilabs. Huguette Bokpè Gnacadja a partagé sa vision sur le rôle du leadership féminin dans le développement de la région.

Un parcours engagé dans la défense des droits des femmes

Avant de prendre la tête de l’INF, Huguette Bokpè Gnacadja avait déjà consacré une grande partie de sa carrière à la défense des droits humains, en particulier ceux des femmes et des enfants. Avocate inscrite au barreau du Bénin depuis plus de 30 ans, elle s’est progressivement spécialisée dans le droit de la famille et les droits des femmes.

« J’ai réalisé que je ne pouvais pas tout faire. Donc, je me suis concentrée davantage sur les femmes et les filles, car elles sont souvent les plus vulnérables face aux discriminations », confie-t-elle.

Son engagement l’a conduite à devenir une figure incontournable du militantisme féministe au Bénin. En février 2023, elle a été honorée par la France en recevant la Légion d’honneur, en reconnaissance de son travail en faveur des droits des femmes.

Un leadership affirmé à la tête de l’INF

Sous sa présidence, l’INF s’est renforcé dans sa mission de protection des femmes contre les violences basées sur le genre. L’institut a mis en place plusieurs programmes de sensibilisation, d’accompagnement juridique et de soutien psychologique pour les victimes. L’INF est également devenu un acteur clé dans la défense des droits économiques et politiques des femmes, en soutenant leur participation dans les sphères décisionnelles.

En tant que mentor dans le cadre du programme OWLA, Huguette Bokpè Gnacadja a inspiré de nombreuses jeunes femmes à embrasser des carrières de leadership. Lors de ses interventions, elle insiste régulièrement sur la nécessité d’impliquer davantage les femmes dans les processus de décision à tous les niveaux.

Une vision tournée vers l’avenir

Huguette Bokpè Gnacadja incarne une nouvelle ère de leadership féminin au Bénin. Son engagement à la tête de l’INF témoigne d’une volonté claire de briser les barrières et de créer un environnement où les femmes et les filles ont les mêmes chances de réussir que les hommes.

« Notre mission est de promouvoir le leadership féminin et de lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes », rappelle-t-elle avec conviction.

Avec une vision stratégique et une capacité de mobilisation à l’échelle régionale, Huguette Bokpè Gnacadja s’impose comme une figure incontournable dans le combat pour l’égalité des sexes en Afrique de l’Ouest.