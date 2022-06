Horoscope: voici les prévisions astrologiques du mois de juin 2022

Le sixième mois de l’année 2022 vient de débuter. Quelles sont les prévisions astrales signe par signe, pour ce nouveau mois , Découvrez les dans cet article.

Bélier

En juin, on reprend la main en se cramponnant à ses désirs. Le défi est de taille mais vous êtes à même de le remporter. Saturne recule, Mercure revient, Jupiter et Saturne avancent main dans la main. A l’instar des planètes, votre vie bouge dans tous les sens, avec des situations plus avantageuses qu’ennuyeuses. Votre mission consiste à capitaliser sur vos succès sans vous reposer sur vos lauriers. Le retour de Mercure le 14 renforce votre pouvoir de récupération. Un corps solide, un mental d’acier, vous disposez des meilleures ressources pour triompher. Mettez-les au service de votre union, elle deviendra indestructible.

Taureau

Voilà un mois de juin clopin-clopant pour les personnes natives de votre signe. Il y aura des hauts et des bas et cela ne sera pas toujours facile à gérer au quotidien. De ce fait, vous risquez d’avoir quelques sautes d’humeur. Il faudra pourtant prendre cela avec philosophie et épargner votre entourage qui n’y sera pour rien.

Gémeaux

En juin, on fait son autopromo pour mettre ses talents en avant et pouvoir les exploiter autrement. Après une courte absence, Mercure fait son come-back le 14. Son alliance avec Jupiter médiatise vos projets. Votre savoir-faire s’étend, votre notoriété se diffuse, on vient vers vous avec de belles propositions à vous soumettre. La période vous porte chance si vous suivez une formation, présentez un examen, passez un entretien. Vénus le 24 scelle une alliance amoureuse, un engagement fort est pris, rassurant et sécurisant. Saturne enfin fait demi-tour, le signe qu’il est important de vous reposer.

Cancer

En ce mois de juin, vous aurez toujours autant la niaque au travail. Vous maintiendrez votre niveau de compétitivité et de combativité des mois précédents. Même si votre forme, elle, sera un peu éprouvée. Quant aux manifestations amoureuses, à défaut d’être passionnées, elles seront tendres et affectueuses. Vous aurez envie de remercier votre partenaire d’être là, à vos côtés, tout simplement.

Lion

En juin, Mars donne de l’élan à vos actions comme à vos finances. L’apparition de nouveaux acteurs vous motive à élargir votre champ d’action. Si vous travaillez pour votre compte personnel, fixez la règle et vos conditions dès le départ pour éviter toute mauvaise surprise. Le recul de Mercure en Gémeaux le 11 vous confronte à votre passé, avec joie et pour renouer avec d’anciennes relations. Les retrouvailles peuvent conduire au lancement d’un projet en commun. Votre popularité en hausse, vous pouvez frapper à d’autres portes, vos idées comme vos qualités sont les bienvenues.

Vierge

Votre dernier mois du deuxième trimestre sera plus calme. Enfin, vous pourrez souffler un peu au travail et commencerez à envisager vos vacances estivales. Dans une forme éblouissante, vous aurez envie de surprendre votre entourage, de procurer du plaisir à ceux que vous aimez. Il faudra cependant vous montrer raisonnable si vous voulez ne pas plomber votre budget vacances !

A Lire Aussi: Horoscope: les prévisions astrales du lundi 30 mai au dimanche 05 juin 2022

Balance

Mercure en Gémeaux vous promet de beaux projets estivaux. À partir du 14, les discussions ouvrent de nouveaux horizons. Elles prennent la forme d’un entretien professionnel déterminant, d’une transaction heureuse ou d’une rencontre précieuse. Tout le mois, Mars rejoint Jupiter en Bélier pour vous donner le cran de vous mettre en avant. Habileté, aplomb et clairvoyance sont les clés de vos futurs succès. Tout ce que vous vivez vous oblige à agir en votre âme et conscience, sans subir l’influence de votre entourage. Peu importe de défrayer la chronique si vous êtes en accord avec vous-même.

Scorpion

Si vous avez provoqué des changements dans votre vie professionnelle le mois précédent, vous devrez en assumer les conséquences durant le mois de juin. Ce qui signifie que vous aurez du pain sur la planche… Il restera alors peu de place pour le reste. Vivement l’été et les vacances !

Sagittaire

Votre expérience du terrain fait la différence. La marche arrière de Saturne à partir du 5 y ajoute le calme et la patience. Vos actions et vos réactions sont mesurées, vous tenez compte de l’impact qu’elles exercent sur votre situation comme sur votre entourage. Vos proches vous en remercient. Du 1er au 8, la fusion Mars/Jupiter vous place à la tête d’un projet qui correspond à votre profil et colle à vos attentes. En revenant en Gémeaux le 14, Mercure vous incite à lever toute ambiguïté sur une relation ambivalente susceptible de devenir toxique. Couper les ponts peut constituer une solution.

Capricorne

Durant votre mois de juin pourra s’ouvrir une période, professionnellement parlant, d’acquisition de compétences et de connaissances. Dans le domaine sentimental, la communication sera limpide comme de l’eau de roche. Dans le domaine de la santé, une petite épreuve sera à surmonter.

Verseau

Vos audacieuses initiatives forcent l’admiration. Votre entourage s’en inspire pour booster les projets. En Bélier tout le mois, Mars stimule l’esprit de compétition. Quel que soit le défi, vous vous promettez de le remporter en vous démarquant par vos talents. La planète rouge se plaît à provoquer pour attirer l’attention. Célibataire, de l’aplomb ajouté à la séduction double vos chances d’aimer avec passion. En couple, briser les tabous est une bonne idée pour renforcer la complicité. A partir du 14 et via votre réseau, Mercure en Gémeaux vous donne de bons tuyaux pour améliorer vos revenus.

Poissons

Pour vous, ce mois de juin est une période de consolidation. Après avoir connu une certaine instabilité, vous reconstruirez de nouvelles bases solides, que ce soit dans votre couple ou dans votre activité professionnelle. Vous respirez à pleins poumons et serez prêt à retrousser vos manches pour donner à votre existence une belle impulsion.