Horoscope : les prévisions astrales du lundi 30 mai au dimanche 05 juin 2022

Voici une nouvelle semaine qui démarre encore. Sera-t-elle placée sous le signe de de la prospérité ou des obstacles ? Découvrez la réponse dans cet article.

Bélier

Vous serez particulièrement sujet aux maux de tête et autres céphalées dans les prochains jours. Portez donc une attention particulière à la fatigue, notamment visuelle : si vous travaillez toute la journée devant un écran, pensez à faire des pauses régulières loin des lumières bleues. Quelques minutes de lumière naturelle de temps en temps vous feront le plus grand bien, et ce sera aussi l’occasion de faire le plein de bonnes idées qui vous aideront à passer outre la morosité ambiante et à garder le sourire

Taureau

Quelque chose vous chiffonne. Mais vous ne savez pas quoi. Comme un agacement inexplicable, causée par une situation ici. Par la présence de quelqu’un là. Reconnaissez haut et fort, même devant votre miroir, que vous êtes de mauvaise humeur. Aussitôt, un sourire se dessinera sur votre visage. Soulagé(e) d’avoir laissé éclater votre mécontentement, vous aborderez le reste de la journée le cœur léger.

Gémeaux

Le ballet d’Uranus et de Pluton dans votre ciel annonce une semaine riche en turbulences. Vous vous sentez asphyxié par votre partenaire. Vous étouffez votre personnalité pour ne pas lui déplaire et craignez à terme de vous dissoudre. Votre inquiétude est fondée et légitime. Aucun conjoint ne mérite que vous lui sacrifiiez votre âme. Votre nature est sensible, fine, enthousiaste, parfois extravagante et vous ne devez la changer en rien ! Si vous éprouvez le besoin de vous transformer pour satisfaire l’autre, enfuyez-vous.

Cancer

Célibataire, l’environnement social facilite une rencontre. Une relation furtive au départ, avant de céder à l’appel du désir. L’histoire se prolongera, si vous avancez sur la pointe des pieds. Le temps d’apprendre à se connaître. Sur le plan familial, Mercure lance des invitations. On se voit avec plaisir en ayant à cœur de resserrer les liens autour de festivités, parfois improvisées.

Lion

Avec la présence de la maison VI dans votre ciel astral, vous pourriez être touché par des contractions musculaires suite à un long effort physique ou un faux mouvement. Même si vous êtes de nature résistante, ne forcez pas plus et ménagez-vous ! Il vaut mieux reposer votre corps pour retrouver la forme en douceur. Essayez-vous à l’automassage par exemple pour apaiser la douleur. Pensez aussi à vous hydrater en buvant beaucoup d’eau. Vous devriez récupérer une santé de cheval en quelques jours.

Vierge

Côté cœur, vous mettez le cap vers d’autres horizons. Partez-vous main dans la main dans une autre direction ou larguez–vous les amarres pour une course en solitaire ? Difficile de le préciser mais rien n’est plus vraiment comme avant. Sur le plan social, tout concourt à ce que vous changiez de secteur d’activité. On vous sent déterminé(e) à vous accomplir par vous-même, et pourquoi pas à lancer votre propre activité.

Balance

Vous êtes un colosse aux pieds d’argile. Votre force apparente dissimule une âme d’écorché vif. Chaque remarque vous fait souffrir, l’observation la plus anodine peut vous tordre le cœur. Sous l’emprise de Pluton, vous vous délectez presque de votre infortune et prenez un plaisir inavouable à vous faire du mal, provoquant l’autre et attendant ses griffures. Célibataire, vous ne cessez de vous vanter et allez parfois jusqu’à vous inventer des exploits.

Scorpion

Vos actions sont inspirées par les contacts que vous nouez un peu partout. Plus vous voyez du monde, plus vous prenez des initiatives. Vous tenez compte aussi des conseils, des remarques pour avancer vos pions dans la bonne direction. Quant à votre charme, il est plus irrésistible que jamais. Y ajouter un soupçon d’humour accroît votre popularité à vitesse grand V.

Sagittaire

Vous avez fait des efforts diététiques considérables ces derniers temps : légumes de saison, diminution de la junk food, … et cela se voit ! Votre silhouette s’affine et vous vous sentez mieux dans votre corps, qui vous le rend bien : transit impeccable, peau rayonnante et cheveux brillants, vous êtes une vraie gravure de mode en devenir ! Pour compléter ce chef d’œuvre, pensez à inclure un peu de sport dans votre programme pour décupler son efficacité. Vous pouvez être fier de vous, continuez comme ça !

Capricorne

C’est à la perfection que Vénus remplit sa mission d’harmoniser les relations. Socialement, la période est propice à recevoir des offres intéressantes, à bénéficier d’une promotion, à décrocher un job. Vénus symbolise aussi la création, vous avez l’occasion d’innover et de vous démarquer par vos talents. Mettez-les en avant, en mixant l’inventivité et l’originalité.

Verseau

Vous semblez bien parti pour recommencer à embêter votre partenaire en ouvrant la boîte de Pandore. Sous la coupe de la lune, vous décidez d’exhumer les secrets de l’autre et en profitez pour lui adresser de vifs et vils reproches sur sa vie d’avant. Et qu’on n’essaie surtout pas de vous renvoyer la balle, car « ça n’a rien à voir ». Célibataire, vous évoluez en vase clos, vous avez peu de chances de faire une rencontre dans ces conditions. Vous seriez bien inspiré en élargissant votre cercle, l’élu n’est pas forcément sur le palier d’en face.

Poissons

Vous jouissez d’une belle popularité. Vénus renforce votre image, aussi bien dans le travail qu’auprès de vos proches. Profitez-en pour faire des propositions, lancer des invitations. N’hésitez pas à prendre le leadership en mettant le groupe, le clan, l’équipe sur la voie du succès. En amour, toute initiative romantique et sensuelle peut vous mener au 7 ème Ciel