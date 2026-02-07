Hongrie : ‘Conseil de la paix’ pour Gaza, le Premier ministre hongrois annonce une invitation à Washington

Le samedi 7 février, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a annoncé qu’il se rendrait bientôt aux États-Unis pour participer à une rencontre organisée par le président américain Donald Trump, selon un communiqué relayé par l’AFP.

Interrogé sur ce déplacement, M. Orbán a précisé qu’il serait à Washington dans un délai de deux semaines pour assister à la réunion inaugurale du «Conseil de paix» initié par la Maison-Blanche.

Cette déclaration a été faite au cours d’un meeting de campagne tenu à Szombathely, dans l’ouest de la Hongrie, alors que le pays se prépare aux élections législatives prévues en avril 2026.

