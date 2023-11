Hillary Clinton compare Donald Trump à Adolf Hitler

- Publicité-

L’ancienne secrétaire d’État a fait une déclaration très dure sur ce que signifierait une deuxième présidence Trump. « Je pense que ce serait la fin de notre pays tel que nous le connaissons », a déclaré Hillary Clinton dans l’émission « The View » mercredi.

L’ancienne première dame et secrétaire d’État Hillary Clinton a déclaré que le naufrage d’une autre présidence Trump serait « presque inimaginable » et a comparé l’ancien président qui l’a battue lors de l’élection de 2016 à Adolf Hitler. Dans une interview accordée à l’émission « The View » sur ABC, Mme Clinton a déclaré que lorsqu’elle était secrétaire d’État, elle avait vu des gens qui « se faisaient légitimement élire » et qui essayaient ensuite « de supprimer les élections et l’opposition ».

« On a pu le constater dans des pays où Hitler avait été dûment élu, n’est-ce pas ? » a déclaré Mme Clinton. Et tout d’un coup, quelqu’un qui a ces tendances, des tendances autoritaires et dictatoriales, se dit : « OK, on va tout arrêter ». « Trump nous dit ce qu’il a l’intention de faire », a poursuivi Mme Clinton. « Il faut le prendre au mot« .

Les commentaires de Mme Clinton interviennent quelques jours après qu’un sondage a montré que le président Biden était distancé par M. Trump dans cinq États clés, ce qui a suscité des inquiétudes chez les démocrates du pays quant à la possibilité d’une nouvelle victoire de M. Trump. Lors de l’émission, Mme Clinton a déclaré que M. Biden serait le meilleur espoir des démocrates pour 2024.