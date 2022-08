Hémorragie Nasale : 05 méthodes naturelles pour l’arrêter

Le nez saigne souvent à cause de la lésion d’un petit vaisseau ou lors d’un changement de température par exemple. Dans l’immense majorité des cas ils sont complètement bénins. Voici donc 05 astuces pour l’arrêter.

Les petites artères du nez convergent vers une tâche vasculaire dite tâche de Kiesselbach. Cette zone de l’intérieur du nez est très peu protégée par une toute petite muqueuse. Un léger traumatisme même minime suffit à éroder la muqueuse et engendrer un micro-traumatisme du vaisseau sanguin et engendrer un saignement. Et dans ces cas de figures, nombreux ne savent pas quoi faire pour l’arrêter. Découvrez alors ici 05 remèdes naturels pouvant vous aider dans ces cas-là.

1. Des chiffons froids

Trempez un chiffon dans de l’eau froide avant de l’appliquer sur la nuque et le front. Cela aura pour effet de contracter les vaisseaux sanguins et de stopper l’hémorragie nasale. Vous pouvez également exercer une légère pression sur la partie molle du nez en faisant usage de cette compresse humide. La petite astuce de la grand-mère : placez un glaçon dans votre bouche et le tour est joué !

2. Une décoction d’oignons

Vous n’aurez peut-être pas le temps de concocter ce remède lorsqu’une hémorragie nasale surviendra, mais si vous êtes sujet à ce malaise constamment, nous vous le recommandons. Il vous suffit de faire cuire un oignon coupé en deux dans une marmite d’eau et ensuite d’inhaler cette vapeur pour fabriquer ce remède naturel qui vous permettra d’arrêter une hémorragie nasale. Vous pouvez également utiliser un extracteur de jus pour appliquer quelques gouttes dans votre paroi nasale.

3. Le coton imbibé de jus de citron

Prenez tout simplement un citron que vous allez presser avant d’imbiber du coton à l’intérieur. Par la suite, il vous suffit de placer le coton humidifié dans votre nez sans exercer de pression. En quelques minutes seulement, le saignement cessera.

4. Le vinaigre de pomme

Le vinaigre de pomme va agir de la même façon qu’un jus de citron. La procédure est donc la même. Il vous suffit d’imbiber du coton avant de le placer dans vos narines sans exercer de pression.

5. L’eau salée

À défaut d’avoir une solution saline achetée en pharmacie, utilisez une poignée de gros sel que vous diluerez dans un verre d’eau avant de l’introduire dans le nez à l’aide d’un compte-gouttes.

Par ailleurs, au cas où cette dernière persistera, il urge de se rendre dans un centre de santé, afin de se faire consulter