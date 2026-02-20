Hélène Rollès, 59 ans, dit adorer le rap et NTM

Hélène Rollès, révélée au grand public au début des années 1990, apparaît à nouveau sous les projecteurs pour ses révélations sur ses goûts musicaux surprenants et une offre récente de rôle la concernant directement. L’actrice et chanteuse, connue pour avoir incarné Hélène dans plusieurs séries du catalogue AB, confie son attachement au rap — notamment au groupe NTM — et indique avoir reçu une proposition pour jouer son propre rôle de chanteuse, sujet qu’elle dit étudier avant de se prononcer.

Sa carrière débute dans les productions AB, où Hélène Rollès enchaîne des petits rôles avant d’accéder à la notoriété. Elle est d’abord apparue dans des séries comme Les Musclés et Premiers baisers, où elle interprétait la grande sœur de Justine. Le public la découvre véritablement en 1992 lorsque lui est consacrée la série Hélène et les Garçons, diffusée jusqu’en 1994 et qui transforme les protagonistes en véritables figures populaires de la télévision française.

Après ce succès initial, Hélène Rollès poursuit sa carrière au sein du même univers de production et retrouve les personnages dans plusieurs suites: Le miracle de l’amour, Les vacances de l’amour, puis Les mystères de l’amour, cette dernière étant récemment déprogrammée de la grille de TFX. Malgré des sollicitations extérieures, elle explique avoir peu reçu d’offres qui lui aient donné un véritable coup de cœur, restant souvent associée aux projets du producteur Jean-Luc Azoulay.

La dernière offre reçue par Hélène Rollès

Dans un entretien accordé au magazine Télé 7 Jours, Hélène Rollès a explicité sa manière de choisir les projets: « J’adorerais, mais j’ai reçu peu d’offres, finalement, et je fonctionne au coup de cœur. Et puis, est-ce que le public y croirait ? Peut-être qu’il faudrait que cela s’accompagne d’une transformation physique… » Elle ajoute ensuite: « J’ai reçu, dernièrement, une demande pour incarner mon propre rôle: celui d’Hélène, chanteuse. J’attends d’en savoir un peu plus pour prendre ma décision ».

La comédienne rappelle qu’au fil des séries AB, elle chantait tandis que les autres acteurs jouaient de la musique, une formule qui a contribué à faire d’elle une artiste reconnue également en Chine, pays où ses apparitions rencontrent un fort succès. Malgré ces années de scène, elle confie éprouver toujours du trac avant de monter sur les planches.

Dans les colonnes du Parisien, Hélène Rollès a détaillé sa relation au public et à la scène: « Je suis une hypersensible sur scène. Je suis morte de trac. Dès que cela commence je me maudis en me disant: ‘Qu’est-ce que je fous là? Pourquoi j’ai dit oui?’… Une fois je me suis même évanouie sur scène. Ma sœur croyait que j’étais morte. Pat Le Guen avait filmé ce moment et j’ai refusé qu’on diffuse les images car cela a fait trop peur à mes proches. »

