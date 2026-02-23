Hélène Darroze partage le quartier de Catherine Deneuve quand elle n’est pas à Londres

Hélène Darroze , née le 23 février 1967 à Mont-de-Marsan, fête ses 59 ans le 23 février 2026. Cheffe reconnue de la gastronomie française, elle cumule aujourd’hui six étoiles au guide Michelin réparties entre Paris, Londres et la Provence, dirige un établissement triplement étoilé à Londres et est membre du jury de l’émission Top Chef depuis 2015.

Hélène Darroze, née le 23 février 1967 à Mont-de-Marsan, fête ses 59 ans le 23 février 2026. Cheffe reconnue de la gastronomie française, elle cumule aujourd’hui six étoiles au guide Michelin réparties entre Paris, Londres et la Provence, dirige un établissement triplement étoilé à Londres et est membre du jury de l’émission Top Chef depuis 2015.

Quatrième génération d’une famille de restaurateurs des Landes, sa trajectoire mêle ancrage régional et expansion internationale. Lorsqu’elle n’est pas engagée dans ses services, ses voyages ou les tournages, elle retrouve son appartement haussmannien du 6e arrondissement de Paris, à proximité du Jardin du Luxembourg et de personnalités du quartier.

Ce parcours professionnel s’accompagne d’un engagement personnel et solidaire, notamment autour de l’enfance et de projets en lien avec le Vietnam, pays d’origine de ses filles adoptives.

Les origines landaises, la carrière et les engagements

Son histoire débute dans les Landes, où un arrière-grand-père avait ouvert en 1895 une auberge devenue au fil du temps un point de référence de la gastronomie locale. Très jeune, Hélène Darroze est marquée par les marchés et la sélection des produits du terroir opérée par son père : cèpes, foie gras, volailles des Landes et bœuf de Chalosse. Cette culture culinaire a durablement façonné son identité de cheffe.

Après des études à Sup de Co Bordeaux et une orientation initiale vers la gestion hôtelière, elle intègre les cuisines du Louis XV à Monaco sous la direction d’Alain Ducasse, qui l’encourage à faire le choix de la cuisine gastronomique. En 1993, quand son frère renonce à reprendre l’établissement familial, elle revient dans les Landes pour reprendre l’auberge aux côtés de son père.

Son talent est rapidement reconnu : élue « Jeune Chef de l’Année » en 1995 puis « Grand de demain » en 1996, elle étend ensuite son activité à Paris en ouvrant un restaurant rue d’Assas, dans le 6e arrondissement. L’établissement, devenu Marsan, met en lumière ses racines basco‑landaises à travers une cuisine moderne et personnelle ; la cheffe obtient sa première étoile Michelin en moins d’un an, puis une seconde quelques années plus tard.

Hélène Darroze dirige aujourd’hui plusieurs tables : à Londres, Hélène Darroze at The Connaught est triplement étoilé ; en Provence, elle supervise une table étoilée à Villa La Coste. Elle partage son temps entre ces établissements, Paris et ses interventions médiatiques, notamment sur M6.

Son appartement parisien, où elle s’est installée en 2009, est décrit comme lumineux, aux murs blancs, avec de grandes pièces en enfilade et un salon considéré comme le cœur de la maison. Elle y vit avec ses deux filles adoptées au Vietnam, Charlotte et Quiterie, et reçoit famille et proches dans un cadre mêlant parquet ancien, moulures d’origine et mobilier contemporain.

Sur le plan associatif, elle a cofondé une structure d’aide à des mineurs vietnamiens et, en mai 2025, a participé à une initiative collective de chefs visant à ouvrir les cuisines au public pour faire connaître les conditions de travail et les évolutions du métier.

