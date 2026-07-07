Helena Bailly révèle son unique tatouage sous le pied

Helena Bailly , révélée par la onzième saison de la Star Academy (2023–2024), a confié lors de la « Boîte à Questions » de Canal+ qu’elle possède un tatouage unique, dissimulé sous la plante du pied, et qu’il s’agit d’une expérience douloureuse qu’elle ne souhaite pas renouveler. Cette confidence, mêlant humour et douleur, contraste avec l’image médiatique de la jeune artiste dont le parcours musical récent inclut un single certifié or en Belgique, un disque de platine en France et un album classé n°1.

Originaire d’Uccle (Bruxelles), née le 19 février 2002, Héléna Bailly s’est imposée sur la scène francophone après sa participation remarquée à la Star Academy, où elle est allée jusqu’en demi‑finale. Depuis, elle a publié en mars 2024 son premier single « Aimée pour de vrai », un EP intitulé « Pas de seum pour le summer », et le titre « Mauvais garçon » couronné disque de platine en France. Son premier album studio, Hélé, sorti le 14 mars 2025, s’est hissé en tête des ventes en France et en Belgique francophone.

Invitée sur Canal+, la chanteuse, désormais en tournée avec six anciens camarades de l’émission dont le vainqueur Pierre Garnier, a été interrogée sur « la chose la plus improbable » la concernant. Sa réponse a surpris par sa simplicité et son côté intime : un unique tatouage situé sous le pied, invisible au quotidien et associé à une forte douleur au moment de sa réalisation.

Un emplacement discret et une douleur marquante

Helena Bailly a résumé son choix en déclarant : « J’ai un tatouage sous le pied, c’est le seul que j’ai sur tout le corps ». Elle a ajouté en souriant que l’emplacement la privait d’une vision régulière de son propre dessin : « Je ne le vois pas souvent mais c’est cool ». Le caractère discret de ce tatouage contraste avec les pratiques plus visibles adoptées par d’autres artistes et confirme une préférence personnelle pour un marquage intime.

La chanteuse a également évoqué la douleur ressentie lors de la séance de tatouage : « Et c’était atroce comme douleur. Plus jamais ! ». Les professionnels du tatouage rappellent que la plante du pied est une zone particulièrement sensible du fait de la concentration de terminaisons nerveuses et du tissu fin, ce qui explique le niveau de douleur signalé par Héléna Bailly.

Cette confidence intervient dans un contexte de notoriété croissante pour l’artiste : après sa révélation grâce à la Star Academy, la Belge a confirmé son statut d’étoile montante de la pop francophone grâce à des singles à succès, un EP et un album classé n°1 deux pays francophones. Elle continue de se produire en concert dans le cadre d’une tournée qui rassemble plusieurs anciens candidats de l’émission.

La révélation de ce tatouage, à la fois anecdote personnelle et rappel des contraintes physiques liées à certaines pratiques esthétiques, a été livrée sans autre détail sur le motif lui‑même ni sur la date exacte de réalisation de ce tatouage.