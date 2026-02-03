Héléna Bailly : ce qu’elle pense des Enfoirés

Héléna Bailly , finaliste de la onzième saison de la Star Academy, a intégré la troupe des Enfoirés pour la 37e édition et s’est produite récemment sur scène aux côtés d’une cinquantaine d’artistes. Son arrivée s’inscrit dans une série de recrutements marquants, et la jeune chanteuse souligne à la fois la bienveillance des membres historiques et l’intensité du rythme de répétitions auquel elle a dû s’adapter.

Héléna Bailly, finaliste de la onzième saison de la Star Academy, a intégré la troupe des Enfoirés pour la 37e édition et s’est produite récemment sur scène aux côtés d’une cinquantaine d’artistes. Son arrivée s’inscrit dans une série de recrutements marquants, et la jeune chanteuse souligne à la fois la bienveillance des membres historiques et l’intensité du rythme de répétitions auquel elle a dû s’adapter.

Parmi les nouvelles têtes annoncées pour cette édition figurent l’humoriste Jarry, la chanteuse Styleto, la violoniste Esther Abrami et l’académicienne Marine Delplace. La présence d’Héléna Bailly vient renforcer un plateau déjà fourni, la troupe comptant environ cinquante artistes pour ces représentations collectives.

La nouvelle recrue confie que son intégration a une dimension personnelle forte : fan des Enfoirés dans son enfance, elle évoque un rituel familial lié aux concerts de la troupe. À la sortie d’un spectacle, elle a rappelé à Le Figaro que « c’est un souvenir familial, un rendez‑vous que j’avais avec mes parents ».

Accueil, rythme des répétitions et paroles de la principale intéressée

Sur le plateau, Héléna Bailly rapporte avoir été « agréablement surprise de la bienveillance de chacun ». Selon ses propos, les membres plus anciens se sont arrêtés pour la saluer et lui souhaiter la bienvenue, geste qui l’a marquée lors de ses premières journées de travail avec la troupe.

La chanteuse souligne également la charge de travail imposée par le spectacle collectif : enchaînements de chansons, mise en place scénique et apprentissage rapide de nombreux morceaux. Elle évoque un rythme parfois « particulièrement intense », qu’elle gère en partie grâce à l’expérience acquise lors de la Star Academy et de la tournée qui a suivi sa participation à l’émission.

Héléna explique : « Je dis toujours que quand on a fait la Star Ac’ et la tournée, le reste c’est un peu du pipi de chat », ajoutant que la formation reçue au télé‑crochet l’a préparée à des périodes d’exigence et de travail express. Elle rapporte également un retour de Claire Keim, qui lui a demandé « Comment tu fais pour être si calme ? Tu viens d’arriver, tu n’es pas du tout stressée ! »

La notion d’esprit de troupe revient dans ses interventions : même si l’on n’est pas parfaitement prêt le premier soir, le soutien collectif permet d’avancer et d’absorber la pression des représentations. Elle décrit l’exercice comme difficile en raison du nombre de chansons et des éléments à maîtriser, mais précise que l’aide des autres artistes facilite la montée en compétence.