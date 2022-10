Harry Potter: décès de Robbie Coltrane, interprète d’Hagrid

Célèbre pour ses rôles dans les sagas « Harry Potter » et « James Bond », Robbie Coltrane est décédé vendredi en Ecosse, à l’âge de 72 ans, ont annoncé BBC et Hollywood Reporter.

La saga à succès « Harry Potter » perd un de ses célèbres acteurs. Interprète d’Hagrid, Robbie Coltrane n’est plus. Le comédien britannique s’est éteint vendredi, à l’hôpital Forth Valley Royal de Larbert, en Écosse, âgé de 72 ans. L’information a été rendue publique par les médias BBC et Hollywood Reporter, citant un communiqué de l’agente de l’acteur anglais, Belinda Wright.

« Je me souviendrai de lui comme d’un client fidèle. En plus d’être un acteur merveilleux, il était d’une intelligence remarquable, un esprit brillant. Je suis fière d’avoir été son agente pendant 40 ans, il me manquera », a notamment déclaré Belinda Wright dans la note annonçant la mort du « gardien des clés et des lieux » de Poudlard et ami de Harry Potter dans la saga éponyme. La cause de son décès n’a pas été communiquée mais le Britannique souffrait de problème de santé dont l’arthrose. L’homme était même obligé de se déplacer en fauteuil roulant ces deux dernières années.

Sa disparition a déclenché une avalanche de réaction dans le monde du cinéma et plusieurs personnalités ont rendu hommage à cet homme qui a consacré tout sa vie à son art. Sur Twitter, JK Rowling, qui a écrit les livres de Harry Potter, a décrit Robbie Coltrane comme « un talent incroyable« . « J’ai été plus que chanceuse de le connaître, de travailler avec lui, et de rire aux larmes avec lui », a-t-elle écrit. « C’est une bien triste nouvelle », a réagi de son côté la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon dans un tweet.

Né le 30 mars 1950 à Glasgow, Robbie Coltrane de son vrai nom Anthony Robert McMillan a décroché son premier rôle au cinéma dans « La mort en direct » de Bertrand Tavernier en 1980. Son interprétation du gentil et maladroit géant Rubeus Hagrid l’a propulsé sur le toit du monde. Le regretté acteur britannique a également joué dans la saga James Bond, dans « Goldeneye » et « La mort ne suffit pas », interprétant un mafieux russe et ex-agent du KGB.