Hamond Chic: la coach caviar s’offre une maison en France

La Coach Hamond Chic, présentatrice de l’ex émission Allô Caviar s’est offerte une maison en France le mardi 25 octobre 2022.

Hamond Chic est une coach matrimoniale qui fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Connue à cause de ses conseils très osés aux femmes en situation de mariage, Assemien Hamond Chimène connue sous le pseudonyme de coach Hamond chic est ivoirienne et chrétienne catholique.

Mariée à M. Komedja depuis 16 ans maintenant et mère de deux enfants dont un garçon et une fille, elle s’est offerte une superbe maison en France. Selon la presse ivoirienne, ladite maison lui a coûté un montant astronomique dont les chiffres n’ont pas été dévoilés.

«Valider. Merci mon Dieu (…) Les travaux peuvent commencer », a-t-elle écrit en légende des photos de la signature des papiers d’achat.

D’une enfance difficile au confort

Alors qu’elle était encore très jeune, Hamond Chic a immigré en France où elle a été confrontée à des difficultés pendant qu’elle vivait chez des tuteurs. Mais aujourd’hui, ces moments font partie du passé pour elle.

« je ne vis pas dans le luxe en France mais je vis dans le confort et c’est ça le vrai bonheur, je suis africaine d’abord, d’origine ivoirienne et fière de l’être. Je salue toutes ces dignes femmes et braves qui vivent en France et ailleurs, vous êtes à féliciter et à saluer pour votre courage », a confié la coach.

A l’en croire, elle gagne sa vie grâce à des consultations privées, payantes, 5 à 10 en moyenne qui coûtent dit-elle entre 200 et 500 euros pour 45 minutes. Mieux, elle révèle que ses vues sur YouTube, TikTok, et les publicités, lui rapportent également de l’argent.