Hamond Chic: la coach caviar prête à tout pour une chirurgie esthétique

La coach Hamond Chic a annoncé, mercredi dernier, sa volonté de refaire une partie de son corps à travers la chirurgie esthétique.

Hamond Chic est plus que jamais prête à faire sa prochaine chirurgie. Elle l’a annoncé à haute et intelligible voix il y a environ 24 heures sur sa page Facebook. « Plus de 40 ans, fini de faire ses enfants, elle va bientôt se retaper chirurgicalement parlant. Ressortir de là comme une guêpe » a écrit la coach comme pour dévoiler sa volonté de tout faire pour conserver son corps de rêve.

En commentaire, certains fans ont tenté de lui faire comprendre que ce n’est pas la meilleur manière pour conserver sa ligne parfaite. « Si c’est vous même l’intéressée, je pense que vous êtes très bien comme vous êtes, car ils ne feront pas grand chose. C’est de l’argent jeté par la fenêtre », a réagi un internaute.

Il va plus loin en lui donnant des conseils pouvant lui permettre de garder sa ligne après 40 ans. « Faites un peu de sport pour le ventre, même ventre là, je ne vois pas. Vous êtes belle, ne cherchez pas plus. Dieu vous a déjà tout donné : beauté, argent, boulot, mari, enfant et surtout la santé, ne détruisez pas cette santé qui vous donne la joie de vivre », ajoute t-il.

Mais la coach Hamond Chic semble avoir déjà pris sa décision. « Ton commentaire est tellement beau que j’ai plus envie…mais j’ai envie quand même », a-t-elle répondu.