Hamond Chic : attendue au Burkina Faso, la coach caviar ne fera pas le déplacement

L’ancienne animatrice de l’émission Allô Caviar de Life TV, la Coach Hamond Chic qui devrait se rendre au Burkina Faso, n’ira pas. Et pour cause, le voyage a été annulé, suite à un problème de budget du promoteur, qui l’invite.

La Coach matrimoniale, Hamond Chic après avoir fait explosé Life TV, ne cesse d’enchainer la signature de contrats. Elle était en Guinée le 02 octobre dernier pour un diner, dont la soirée portait sur comment prendre le contrôle dans son couple.

Après Conakry, la Coach Caviar devrait se rendre dans le pays des Hommes intègres, précisément à Ouagadougou, afin d’assister à un défilé de mode. Mais à la grande surprise de tous, l’influenceuse a révélé à travers une publication sur ses réseaux sociaux, que son invitation sur le Burkina Faso, prévue pour le samedi 29 octobre 2022 est annulée. « Quand on n’a pas les moyens, on ne déplace pas la caviar. On n’est pas dans les hoho, on n’est pas dans les haha », a écrit Hamond Chic.

En effet, le promoteur de l’évènement a fait savoir à l’influenceuse ivoirienne qu’il a annulé son déplacement à cause de certains commentaires qui vont en sa défaveur. Mais à en croire Hamond Chic, ce dernier aurait eu des difficultés financières pour lui payer son billet d’avion, qui s’élève à quatre millions de francs CFA. Elle a même traité le promoteur de « malhonnête ».

Par ailleurs, cette sortie de la Coach n’était pas la bienvenue auprès de certains internautes. L’un de ses fans l’a même appelé à avoir de l’humilité et à trouver des mots plus courtois et plus respectueux pour annoncer que l’événement a été annulé.

Pour rappel, la Coach Hamond Chic qui était déjà connue sur les réseaux sociaux a mis feu en Côte d’Ivoire à travers son émission Allô Caviars, diffusée sur Life TV. L’influenceuse ivoirienne a crevé l’écran en réalisant des audiences qui font rêver. Malgré les critiques des internautes, la nouvelle recrue de Fabrice Sawegnon a meublé les vacances des téléspectateurs sur la chaine de télévision.