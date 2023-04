Haïti: Plus d’une douzaine de membres présumés de gangs lapidés et brûlés vifs

- Publicité-

Plus d’une douzaine de membres présumés de gangs ont été lapidés et brûlés vifs par des habitants de Port-au-Prince en début de semaine, alors que les Nations Unies ont averti que l’insécurité dans la capitale haïtienne avait atteint des niveaux comparables à ceux de pays en guerre.

Plus d’une douzaine de personnes ont été lynchées par une foule dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, lundi, parce qu’elles étaient soupçonnées d’appartenir à un gang, selon les autorités. Des vidéos de Reuters et de l’AFP montrent des corps brûlés et carbonisés, entourés de pneus, et des foules se formant près de la zone. Les habitants qui ont parlé à Reuters et à l’AFP devant les caméras ont déclaré qu’ils pensaient que les victimes étaient des membres de gangs.

« Il était 3 heures du matin. Les gangs nous ont envahis. Il y a eu des tirs, des tirs. Ce quartier est une zone paisible, tous les habitants des environs sont des citoyens pacifiques », a déclaré un habitant à l’AFP. Avant la tuerie, la police nationale haïtienne avait arrêté et fouillé les victimes à bord d’un minibus dans le quartier de Canape-Vert, saisissant des armes et d’autres équipements, selon un communiqué de la police nationale haïtienne.

- Publicité-

« Plus d’une dizaine d’individus à bord de ce véhicule ont malheureusement été lynchés par des membres de la population », précise le communiqué. « Si les gangs viennent nous envahir, nous allons nous défendre, nous avons nos propres armes, nous avons nos machettes, nous allons prendre leurs armes, nous n’allons pas nous enfuir », a déclaré à l’AFP un habitant haïtien de 15 ans.

Dans un tweet, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a félicité lundi la police haïtienne pour ses récentes opérations visant à rétablir « l’ordre et la paix dans nos villes et nos quartiers ». « Ensemble, nous allons résoudre les problèmes liés à la sécurité pour aller de l’avant », a écrit M. Henry. Les gangs contrôlent de vastes zones de Port-Au-Prince et font subir aux habitants une violence extrême, alors que les Haïtiens sont également confrontés à une pauvreté extrême et à une crise humanitaire.