Haïti: le bandit notoire Blaze One mortellement blessé

La police nationale d’Haïti a annoncé ce lundi, avoir mené une opération la veille, qui a permis de mettre hors d’état de nuire, le bandit notoire Blaze One.

Le bandit notoire Blaze One a été mortellement blessé dans des échanges de tirs avec la Police, dans l’après-midi du dimanche 19 février 2023, au niveau du quartier Sainte-Philomène, département du Nord. « Il avait en sa possession un revolver de calibre 38 », a annoncé la police haïtienne ce lundi.

Lors de l’opération menée par les forces de l’ordre, Wilson Jean, âgé de 23 ans, membre du gang dirigé par » Ti Pòtoprens », ainsi connu, a été également appréhendé. Les nommés Ti Pòtoprens, Caderson et Blaze One ainsi connus sont impliqués dans plusieurs meurtres par balles, des vols et d’association de malfaiteurs.

Quant aux autres individus qui les ont accompagnés, ils se sont échappés, dont le chef de gang « Ti Pòtoprens ». Présentement, Wilson Jean est placé en garde à vue en attendant les suites judiciaires nécessaires.

À noter que la Police s’est rendue sur les lieux après avoir été informée de la présence de ces malfrats à Sainte-Philomène, dans le cadre d’une réunion.

En Haïti, la police nationale sous le code du plan d’opération « Tornade 1 » continue à rechercher des bandits impliqués dans la malhonnêteté et cherche à prendre le contrôle de toutes les zones où les membres de la population sont empêchés de se déplacer et de mener leurs activités.