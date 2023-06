Haïti: Au moins 42 morts et des milliers de déplacés après des pluies diluviennes

- Advertisement -

Haïti a été durement frappée par de fortes inondations au cours du week-end, entraînant la mort d’au moins 42 personnes et la disparition de 11 autres.

Les régions de l’ouest, du nord-ouest, du sud-est et du centre du pays ont été touchées par des pluies torrentielles, provoquant des dégâts considérables et obligeant de nombreuses personnes à évacuer. Les chiffres officiels font état de plus de 85 blessés et de plus de 13 600 maisons inondées, laissant environ 19 000 personnes sans abri.

L’Agence de protection civile d’Haïti a rapporté que la situation était particulièrement critique dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans la région ouest du pays. Les autorités de protection civile ont exprimé leur préoccupation quant à la capacité de répondre à de tels événements météorologiques extrêmes si tôt dans la saison des ouragans.

- Publicité-

« Un événement météorologique important de ce niveau si tôt dans la saison des ouragans … soulève des inquiétudes quant à la capacité de fournir une réponse soutenue si des incidents météorologiques extrêmes continuent de se produire« , a averti l’agence.

Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a lancé un appel à l’aide internationale pour faire face à cette situation d’urgence. « Mon gouvernement, en collaboration avec des institutions nationales et internationales, adopte des mesures urgentes pour répondre aux exigences du jour« , a déclaré le Premier ministre Henry dans un communiqué gouvernemental.

Les agences humanitaires ont commencé à fournir une assistance alimentaire aux personnes déplacées, tandis que les autorités ont signalé des dommages importants dans le secteur agricole de certaines régions du pays. Les pluies sont survenues au début de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend de juin à novembre

- Publicité-

Jean-Martin Bauer, directeur national du Programme alimentaire mondial en Haïti et coordinateur humanitaire par intérim, a déclaré que bien que ces événements ne soient pas causés par un cyclone ou une tempête tropicale, les dégâts observés sont considérables.

Articles similaires