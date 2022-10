Guinness World Records: cet homme fait sortir ses yeux à près de 2 cm hors des orbites (images)

Un homme a été inclus dans le livre Guinness World Records 2023 pour un nouveau record époustouflant. Sidney de Carvalho Mesquita peut sortir ses yeux de 1,8 cm de leurs orbites en utilisant ses muscles faciaux, comme l’a officiellement confirmé un optométriste.

Le Brésilien a découvert sa condition biologique bizarre à l’âge de neuf ans et a toujours aimé montrer son talent époustouflant à sa famille et à ses amis. Mais ce n’est que cette année que M. Mesquita a officiellement enregistré le talent.

Son record a été vérifié à Sao Paulo au Brésil le 10 janvier 2022, lorsqu’un optométriste a mesuré sa protrusion oculaire à l’aide d’un appareil appelé proptomètre. Avec cet exploit, il a réussi à battre le record de 2007 de 1,2 cm, selon Guinness World Records.

M. Mesquita a déclaré qu’il est resté sans voix après avoir appris la nouvelle du record et qu’il n’avait jamais ressenti « autant de bonheur, d’excitation pure mêlée d’exaltation et d’extase ». Sidney, qui joue le rôle d’un imitateur du personnage de la famille Addams, Oncle Fester, perd brièvement la vue lorsqu’il ouvre les yeux et explique le sentiment comme « lâcher une partie de mon corps ».

Depuis, il a pu utiliser son étrange talent de manière personnelle et professionnelle et espère se faire connaître pour ses talents à travers le monde et pas seulement au Brésil.

Publié une fois par an, Guinness World Records est un livre de référence, qui recense une collection de records du monde reconnus au niveau international, qui sont à la fois des prouesses humaines et des extrêmes nature.